Башкортостан получил второй вертолет для санитарной авиации

В рамках нацпроекта «Здравоохранение»АО «Государственная транспортная лизинговая компания» передала вертолёт АНСАТ с медицинским модулем региональной компании «Транспортный навигационный центр», которая является дочерним предприятием Корпорации развития Республики Башкортостан.
Воздушное судно приобретено при содействии Корпорации развития. Кроме того, ранее ведомством в эксплуатацию введены 2 вертолетные площадки рядом с ведущими медицинскими центрами: ГБУЗ Республиканский клинический перинатальный центр, Клинике ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Впервые за долгое время, в республике официально зарегистрированы специализированные вертолетные площадки, предназначенные для санитарной авиации.
- Это важное событие для нашей республики. Отрадно, что Корпорация развития смогла внести свою лепту в развитие санитарной авиации Башкортостана, - сказал генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов. – Благодаря системной работе в данном направлении мы сможем значительно повысить оперативность эвакуации пациентов на специализированном воздушном судне в ведущие медицинские центры, а также создать соответствующую инфраструктуру на территории республики.
Напомним, что Правительством Республики Башкортостан утверждена Стратегия развития санитарной авиации в регионе до 2024 года.
В июне 2020 года АО «ГТЛК» осуществлена поставка первого российского вертолета АНСАТ, оборудованного современным медицинским модулем, и АО «ТНЦ» приступило к выполнению авиационных работ по оказанию медицинской помощи в удаленные и труднодоступные населенные пункты нашего региона.
Справочно:
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России, инструмент государственной политики управления и устойчивого развития транспортной отрасли России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной транспортной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании.
АО «Транспортный навигационный центр» (АО «ТНЦ») предоставляет услуги в сфере пилотируемой и беспилотной авиации в целях развития всех отраслей экономики на территории Республики Башкортостан. Стратегией компании является обеспечение комплексного внедрения навигационных и инновационных технологий, применение спутниковых технологий на основе системы ГЛОНАСС, а также устойчивое межведомственное и межрегиональное взаимодействие федеральной, республиканской и муниципальных инфраструктур.