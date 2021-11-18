Башкортостан получил второй вертолет для санитарной авиации

- Это важное событие для нашей республики. Отрадно, что Корпорация развития смогла внести свою лепту в развитие санитарной авиации Башкортостана, - сказал генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов. – Благодаря системной работе в данном направлении мы сможем значительно повысить оперативность эвакуации пациентов на специализированном воздушном судне в ведущие медицинские центры, а также создать соответствующую инфраструктуру на территории республики.