В Башкирии непривитых сотрудников отправят в неоплачиваемый отпуск

Невакцинированные уйдут в вынужденный отпуск без сохранения заработной платы. С 18 декабря начнут действовать новые правила для работодателей. Они будут обязаны не допускать на предприятие непривитого сотрудника. До тех пор, пока он не сделает прививку. На сегодня полностью оба компонента в республике получили почти 65 процентов населения.
Журналисты в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации, попали одними из первых. Работа у нас такая, что маршрут съемочной группы меняется неожиданно. Выйдя из «красной зоны», корреспонденты могут по пути отснять открытие школы. Также ни одно крупное мероприятие не допустит на площадку непривитого сотрудника СМИ. На сегодня служба новостей вакцинирована почти на 100 процентов. За исключением тех, кто имеет медотвод.
Благодаря иммунизации удалось остановить рост заболеваемости, снизить смертность и уменьшить нагрузку на врачей. Возобновляется диспансеризация взрослого населения, свободный коечный фонд составляет 27 процентов. Как заявил Радий Хабиров, вакцинация остается ключевым вопросом.
При этом эти самые 80 процентов должны быть достигнуты к 18 декабря. Без прививки после этой даты попасть на свое рабочее место будет невозможно. Работодатели будут обязаны отстранить невакцинированных сотрудников. Без выплаты заработной платы. До момента, пока они не пройдут процедуру иммунизации. Не относится это к владельцам справок о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Такие правила, по заявлению специалистов, не противоречат трудовому кодексу.
В оставшиеся 20 процентов входят лица с официальным медотводом, декретницы или те, кто работает вахтово. При этом если у человека медицинские противопоказания к прививке, то он должен уйти на дистанционку. Если работа не позволяет этого, сотрудник будет сидеть дома и получать зарплату как при вынужденном простое предприятия – 2/3 оклада. При этом коллективный иммунитет считается в целом по республике. И пока есть отстающие по темпам иммунизации – к примеру, на сегодня это Межгорье, Сибай, Белорецкий и Бурзянский районы – снять маски не получится.
Список тех профессий, для которых вакцинация обязательна, на сайте республиканского Роспотребнадзора пополнился 11 ноября. Работодатели, проигнорировавшие документ, заплатят штраф до полумиллиона рублей или вовсе приостановят деятельность предприятия.