В Башкирии непривитых сотрудников отправят в неоплачиваемый отпуск

Невакцинированные уйдут в вынужденный отпуск без сохранения заработной платы. С 18 декабря начнут действовать новые правила для работодателей. Они будут обязаны не допускать на предприятие непривитого сотрудника. До тех пор, пока он не сделает прививку. На сегодня полностью оба компонента в республике получили почти 65 процентов населения.

Журналисты в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации, попали одними из первых. Работа у нас такая, что маршрут съемочной группы меняется неожиданно. Выйдя из «красной зоны», корреспонденты могут по пути отснять открытие школы. Также ни одно крупное мероприятие не допустит на площадку непривитого сотрудника СМИ. На сегодня служба новостей вакцинирована почти на 100 процентов. За исключением тех, кто имеет медотвод.

В моей профессии я встречаюсь с разными людьми. И с детьми, и с пожилыми. Здесь нужно думать о людях, с которыми вы вместе работаете на съемках. Эмиль Бассареев, корреспондент службы новостей телеканала БСТ

Благодаря иммунизации удалось остановить рост заболеваемости, снизить смертность и уменьшить нагрузку на врачей. Возобновляется диспансеризация взрослого населения, свободный коечный фонд составляет 27 процентов. Как заявил Радий Хабиров, вакцинация остается ключевым вопросом.

Мы начали уделять внимание предприятиям. На прошлой неделе состоялось решение главного санитарного врача республики об обязательной вакцинации работающих в отраслях промышленности, сельском хозяйстве. Поэтому на первый план сейчас становится вакцинация, снижать объемы мы не имеем права. Если люди нас услышат и доверятся больше, мы можем достигнуть 80%, и это уже другая история: это то, что называется коллективный иммунитет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При этом эти самые 80 процентов должны быть достигнуты к 18 декабря. Без прививки после этой даты попасть на свое рабочее место будет невозможно. Работодатели будут обязаны отстранить невакцинированных сотрудников. Без выплаты заработной платы. До момента, пока они не пройдут процедуру иммунизации. Не относится это к владельцам справок о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Такие правила, по заявлению специалистов, не противоречат трудовому кодексу.

Одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», в котором указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отстранение граждан от работы, выполнение которых связано с высоким риском заболеваний инфекционными заболеваниями. Ирина Селиванова, начальник отдела Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В оставшиеся 20 процентов входят лица с официальным медотводом, декретницы или те, кто работает вахтово. При этом если у человека медицинские противопоказания к прививке, то он должен уйти на дистанционку. Если работа не позволяет этого, сотрудник будет сидеть дома и получать зарплату как при вынужденном простое предприятия – 2/3 оклада. При этом коллективный иммунитет считается в целом по республике. И пока есть отстающие по темпам иммунизации – к примеру, на сегодня это Межгорье, Сибай, Белорецкий и Бурзянский районы – снять маски не получится.

По предварительным данным, снижение иммунитета идет через 190 дней после перенесенного заболевания. Сейчас проводится экстренная вакцинопрофилактика. И сертификат о перенесенном заболевании, и о вакцинации действуют 6 месяцев. Чем временной период проведения массивной вакцинации короче, тем коллективный иммунитет больше. Елена Шакирова, и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан