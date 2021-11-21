В районе Башкирии введен режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

В Благоварском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина – вспышка птичьего гриппа в двух хозяйствах.
Массовая гибель домашних гусей и уток произошла на «Племптицезаводе Благоварский» в селе Языково и в хозяйстве предпринимателя в деревне Коб-Покровка. Сейчас зараженную птицу уничтожают. На въездах и выездах карантинной зоны выставлены санитарные посты для досмотра и санитарной обработки автомобилей. Вероятной причиной распространения вируса специалисты называют синантропную птицу.
Это уже второй случай гриппа птиц за осень в Башкирии. Первый был зафиксирован в октябре в фермерском хозяйстве в Туймазинском районе. Тогда было уничтожено более 10 тысяч голов гусей, индейки и прочей птицы.