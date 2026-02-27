В одном из городов Башкирии объявили режим «чёрного неба»

В Стерлитамаке объявлен режим «чёрного неба». Особая мера вводится из-за неблагоприятных метеорологических условий.
Режим «чёрного неба» будет действовать с 20:00 27 февраля до 20:00 28 февраля. При первом режиме НМУ мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятия.
К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся условия, способствующие накоплению автомобильных и промышленных выбросов в районах жилой застройки в промышленных городах в приземном слое атмосферного воздуха.