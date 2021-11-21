Телеканал БСТ отметил 20-летний юбилей

Главному телеканалу Башкортостана сегодня исполняется ровно 20 лет. Юбилей БСТ совпал со Всемирным днем телевидения, что во многом символично. Сегодня каждый четвертый житель республики так или иначе смотрит и читает наш контент. По последним данным, охватываемая аудитория составляет порядка 40 млн человек по всему миру. А проекты БСТ неоднократно становились обладателями высшей телевизионной награды – «ТЭФИ-регион».
Поменьше воздуха, побольше диафрагмы, отбивка – фразы, которые в данном контексте понятны только телевизионщикам. Но именно так, с помощью своего особого языка, эти люди и создают телевидение, понятное для любого зрителя.
Телеканал БСТ действительно можно назвать народным, в котором каждый найдет что-то свое, для души. И если предшественник Башкирского спутникового телевидения вещал небольшими вставками на федеральных каналах, то в 2001 ситуация изменилась. Вместе с увеличением количества часов трансляции до 18 стала намного шире и сетка вещания.
Сегодня Башкирское спутниковое телевидение – это более 50 программ различных жанров и направлений. Документальные фильмы, телевизионные сериалы, историко-культурные познавательные проекты. Так, для многих жителей республики утренняя программа «Салям» стала чем-то вроде будильника, помогающего проснуться и взбодриться.
В дневное время в компании ведущих и экспертов зрители могут обсудить темы, которые волнуют каждого в эфире шоу «Счастливый час». Ну а вечером в программе «Телецентр» – порассуждать о наболевших проблемах, стоящих на повестке дня.
Настоящим прорывом стало музыкальное шоу «Яны мон», стартовавшее на телеканале в начале этого года. Поиск талантов, а затем битва артистов за главный приз собрали у экранов рекордное количество зрителей.
Телевидение стало началом для целых династий. Видеооператор Анатолий Семенов еще в 80-м снимал события московских Олимпийских игр, а вот его внук Вадим работал на трансляциях Олимпиады в Сочи.
Львиную долю рейтингов телеканалу дают спортивные трансляции. И во многом это заслуга предыдущего генерального директора Галима Якупова, который сам как ярый фанат хоккея практически не расстается с шапкой «Салавата Юлаева».
В эфирной сетке БСТ и то, чего нет у других региональных телеканалов: полноценное вещание для детей. Работа детской телестудии «Тамыр» началась еще в 1992 году. И на сегодня в копилке коллектива десятки федеральных наград, в числе которых ТЭФИ и «Орфей».
Прогнозы о том, что в будущем будет сплошное ТВ, может, и не сбылись. Впрочем, благодаря появившемуся интернету его позиции, можно сказать, даже укрепились. Телеканал БСТ теперь можно смотреть не только непосредственно по телевизору, но и с помощью компьютера и даже смартфона в любой точке мира и в любое время как в прямом эфире, так и в записи.
Основной объем вещания телеканала занимают информационные выпуски, которые идут практически каждый час. Всегда свежие новости из первых уст и только проверенная информация – заслуга главной информационной редакции.
Даже в сложную для страны эпоху пандемии телеканал, как и сотрудники, ни на минуту не прекращал свою работу. Новостные бригады вещали на передовой, в том числе и в «красных зонах». Для школьников в эфире транслировались уроки по дистанционному обучению. Ну и, конечно, все главные культурные и политические мероприятия транслируются именно на БСТ.
На сегодня охват аудитории телеканала – порядка 6 млн человек, и это без учета безграничных возможностей просмотра БСТ в онлайн-формате.
Борьба за интерес аудитории – главная движущая сила телеканала. Вот уже 20 лет Башкирскому спутниковому телевидению удается держаться в региональных лидерах. На очереди много других проектов, каждый из которых обязательно найдет своего зрителя.