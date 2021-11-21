Телеканал БСТ отметил 20-летний юбилей

Главному телеканалу Башкортостана сегодня исполняется ровно 20 лет. Юбилей БСТ совпал со Всемирным днем телевидения, что во многом символично. Сегодня каждый четвертый житель республики так или иначе смотрит и читает наш контент. По последним данным, охватываемая аудитория составляет порядка 40 млн человек по всему миру. А проекты БСТ неоднократно становились обладателями высшей телевизионной награды – «ТЭФИ-регион».

Поменьше воздуха, побольше диафрагмы, отбивка – фразы, которые в данном контексте понятны только телевизионщикам. Но именно так, с помощью своего особого языка, эти люди и создают телевидение, понятное для любого зрителя.

Каждый телевизионщик, каждый оператор, журналист, должен знать, что работают для народа. И не должен забывать, что за экраном сидят люди умнее вас, профессиональнее. Луиза Фархшатова, ветеран телевидения

Телеканал БСТ действительно можно назвать народным, в котором каждый найдет что-то свое, для души. И если предшественник Башкирского спутникового телевидения вещал небольшими вставками на федеральных каналах, то в 2001 ситуация изменилась. Вместе с увеличением количества часов трансляции до 18 стала намного шире и сетка вещания.

С одной стороны мы, телевизионщики, которые создают продукт, с другой – телезрители, которые его потребляют. И каким будет этот продукт, в каком объеме, в какой обертке – должно зависеть от телезрителя. Шаура Гильманова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Сегодня Башкирское спутниковое телевидение – это более 50 программ различных жанров и направлений. Документальные фильмы, телевизионные сериалы, историко-культурные познавательные проекты. Так, для многих жителей республики утренняя программа «Салям» стала чем-то вроде будильника, помогающего проснуться и взбодриться.

Когда ты любишь свою работу, ты находишь силы автоматически. В последнее время я почти круглосуточно на работе, и она отнимает время у личной жизни, которой практически нет. Но при всем при этом нравится же. Дмитрий Каретко, телеведущий

В дневное время в компании ведущих и экспертов зрители могут обсудить темы, которые волнуют каждого в эфире шоу «Счастливый час». Ну а вечером в программе «Телецентр» – порассуждать о наболевших проблемах, стоящих на повестке дня.

Вообще история «Телецентра» – это про оперативность, здесь и сейчас. У нас были такие дни, когда мы буквально за час до эфира меняли тему, надо было отменить одних, пригласить других, еще и отработать хорошо. Файруза Фатхуллина, руководитель общественно-политических программ

Настоящим прорывом стало музыкальное шоу «Яны мон», стартовавшее на телеканале в начале этого года. Поиск талантов, а затем битва артистов за главный приз собрали у экранов рекордное количество зрителей.

Телевидение стало началом для целых династий. Видеооператор Анатолий Семенов еще в 80-м снимал события московских Олимпийских игр, а вот его внук Вадим работал на трансляциях Олимпиады в Сочи.

Я благодарен своему дедушке, который привил мне любовь к этой профессии, которая для меня не просто профессия, а жизнь. Я стараюсь быть достойным преемником династии Семеновых. Вадим Семенов, телеоператор

Львиную долю рейтингов телеканалу дают спортивные трансляции. И во многом это заслуга предыдущего генерального директора Галима Якупова, который сам как ярый фанат хоккея практически не расстается с шапкой «Салавата Юлаева».

Народ наш это дело любит, и это по волеизъявлению народа. А вообще спорт – это дело такое, это же эмоции, а где есть эмоции, там должно быть телевидение. Галим Якупов, генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» /2011-2017/

В эфирной сетке БСТ и то, чего нет у других региональных телеканалов: полноценное вещание для детей. Работа детской телестудии «Тамыр» началась еще в 1992 году. И на сегодня в копилке коллектива десятки федеральных наград, в числе которых ТЭФИ и «Орфей».

Прогнозы о том, что в будущем будет сплошное ТВ, может, и не сбылись. Впрочем, благодаря появившемуся интернету его позиции, можно сказать, даже укрепились. Телеканал БСТ теперь можно смотреть не только непосредственно по телевизору, но и с помощью компьютера и даже смартфона в любой точке мира и в любое время как в прямом эфире, так и в записи.

Основной объем вещания телеканала занимают информационные выпуски, которые идут практически каждый час. Всегда свежие новости из первых уст и только проверенная информация – заслуга главной информационной редакции.

Коптеры и мобильная связь – обычное явление. В наше время этого не было, и мы добивались оперативности за счет автопарка. Наши водители делали невероятные вещи: мы выезжали утром в далекий район, вечером возвращались и в этот же день выдавали новости. Павел Самойлин, заведующий отделом по освещению деятельности органов государственной власти управления пресс-службы Главы РБ

21 ноября 200 года я впервые вышла в эфир на БСТ. А 30 лет назад, в этот же день, в свой день рождения, я вообще впервые вышла в эфир в Кумертау. Каждая новая веха начиналась в день моего рождения. Гузель Садыкова, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан

Даже в сложную для страны эпоху пандемии телеканал, как и сотрудники, ни на минуту не прекращал свою работу. Новостные бригады вещали на передовой, в том числе и в «красных зонах». Для школьников в эфире транслировались уроки по дистанционному обучению. Ну и, конечно, все главные культурные и политические мероприятия транслируются именно на БСТ.

Огромная армия очень пассионарных людей, энтузиастов. Очень люблю наше БСТ и благодарю вас всех за то, что вы очень добросовестно, открыто и интересно освещаете жизнь нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкирское спутниковое телевидение не такое старое, как некоторые каналы в России, но оно молодое по духу, по темпам развития как технического, так и творческого. Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей

На сегодня охват аудитории телеканала – порядка 6 млн человек, и это без учета безграничных возможностей просмотра БСТ в онлайн-формате.

Я с этим самым классным коллективом в мире работаю уже пять лет. И все эти пять лет мы творим, придумываем, ругаемся – иногда очень сильно, обижаемся друг на друга, потом опять миримся, сходимся, потому что нас объединяет одно очень важное дело – мы делаем классный, интересный телевизионный продукт. Рустам Зарафутдинов, генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан»