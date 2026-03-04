Народная артистка Башкирии Айгуль Муратова отметила юбилей

Народная артистка Башкортостана Айгуль Муратова отметила свой юбилей на сцене с симфоническим оркестром. Творческий коллектив представил уфимским зрителям один из самых ярких концертов сезона. Под управлением маэстро Дмитрия Крюкова прозвучали шедевры мировой классики.

В концерте для альта с оркестром Уолтона сольную партию исполнила Айгуль Муратова. Впервые она исполнила это сочинение в 2006 году. Народная артистка работает в Госоркестре больше 30 лет и написала свыше 50 песен на русском, башкирском и татарском языках, а также обработки для струнного квартета.