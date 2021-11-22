Невидимый фронт БСТ: истории закадровых работников

Главный телеканал Башкортостана отмечает свое 20-летие. Юбилей БСТ совпал со Всемирным днем ТВ – профессиональным праздником телеведущих, корреспондентов, режиссеров, операторов и многих других. И если лица с экрана знакомы всем, то вот закадровых работников мало кто знает. О «невидимых» сотрудниках телеканала, без которых невозможен эфир, – в нашем специальном репортаже.

О том, что отца, тележурналиста Айтугана Мингажетдинова, больше нет, сообщили тогда ещё не монтажеру телеканала БСТ, а рядовому российской армии Чингизу Мингажетдинову. Две недели отпуска, а потом вновь на службу. В здание телецентра, где начинал его отец, он попал уже через полгода, почти сразу после демобилизации.

Я бывал здесь уже в детстве, родители приводили после школы. Литературный талант отца не передался, поэтому должность корреспондента не рассматривал, стал видеомонтажером. Иногда корреспонденты приезжают со съемок поздно, до эфира остается всего ничего, а материал нужно еще оцифровать, дождаться, пока журналист соберет рыбу. Творится полный хаос. Чингиз Мингажетдинов, монтажер редакции новостей

Герои нашего сюжета – люди, которые всегда остаются за кадром. Но Наиль Юльгильдин не так давно начал совмещать две ипостаси – режиссёра и блогера. Чтобы получилось минутное видео, иногда нужны часы работы за кадром.

Первые ролики снял в деревне, выложил в соцсети. Все стали говорить, что они классные. Это меня вдохновило, начал больше снимать, на работе попробовал. Идеи приходят внезапно. Наиль Юльгильдин, режиссёр редакции новостей

Но с рождением дочки времени на видео стало меньше. Зато подрастает ещё одна героиня роликов.

Еще в детстве снимал и монтировал всякие приколюшки, но не думал, что есть профессия монтажера или режиссера. Хотел стать актером, как Джеки Чан. Наиль Юльгильдин, режиссёр редакции новостей

Но жизнь распорядилась иначе. До телевизионной жизни Наиль успел поработать и грузчиком, и курьером. Собирался уже ехать на заработки на север, но всё изменил случай: молодой человек увидел профессию режиссера в свое гороскопе, а затем неожиданно познакомился с главным режиссером БСТ Юниром Аминевым.

Эта небольшая комната, где умещаются десятки экранов, что-то вроде наблюдательного пункта. Лина Борисовна работает в Телецентре почти 30 лет. Она, можно сказать, профессиональный телезритель. Перед эфиром программы сначала должна увидеть она. Бывает, это происходит за минуты до выхода. Десятки лет работы накладывают свой отпечаток.

Когда смотришь дома, воспринимаешь это не как обыватель, сразу отмечаешь брак, реагируешь, потом думаешь: я же не на работе и это не наш канал. И успокаиваешься. Лина Лукманова, главный инженер ОТК

Миллионы часов просмотренного видео выливаются в проблемы со зрением. Почти все сотрудники отдела ОТК носят очки. В конце рабочего дня узнать их можно по красным глазам.

«Мужчины не выдерживают накала», – отмечает Файруза Фатхуллина. Здесь и в правду всегда женская команда. Редакторы, режиссеры, звукачи, ассистенты. Файруза Фатхуллина – редактор передач «Красная кнопка» и «Телецентр». Она разрабатывает темы, ищет гостей, экспертов, пишет сценарии. Это её подсказки в наушнике слышат ведущие. Программы идут в прямом эфире, так что права на ошибку у них нет.

Иногда бывают эмоциональные эфиры, ведущим надо держаться, а мы за кадром может разрыдаться. В этом свои плюсы. Иногда бывают и опасные ситуации: в эфире программы про обманутых дольщиков эмоции достигли такого градуса, что чуть ли не дошло до драки. Но ведущий сохранял спокойствие. Файруза Фатхуллина, редактор общественно-политических программ

Мы, журналисты редакции новостей, знаем Файрузу как человека с волшебной записной книжкой. Наш личный справочник «Желтые страницы».

Телефон не выдерживает, компьютер тоже может полететь. Не доверяю технике, все записываю в блокноты. Файруза Фаткуллина, редактор общественно-политических программ

Ирину Вениаминовну можно услышать и без микрофона. Это наш самый громогласный сотрудник. А её приветствие с утра бодрит лучше, чем кофе: во времена пионерских лагерей Ирина Вениаминовна была командиром отряда и выработала соответствующий голос, которых сохранился до сих пор. Но с пионерскими лагерями покончено давно. Ещё в прошлом веке из авиационного института Ирина Вениаминовна вышла с дипломом электромеханика. И с техникой до сих пор на ты. Её «здравствуйте» в стенах Телецентра звучит уже тридцать лет.

Всем известную Флюру Мурзину гримировало два поколения Наумовых. Оля и её мама. Время для телевизионных гримёров важно не меньше, чем красота. Иногда за день приходится готовить к эфиру по 60-70 человек. Бывает и такое, что на грим остается несколько минут.

Однажды ведущий просто забыл прийти на грим и залетел в гримерку за несколько минут до эфира. У нас нет выбора, нужно успеть. Оля Наумова, гримёр

У них всегда есть волшебные средства. Эти девушки могут сбросить вам пару лишних килограмм или даже лет. Некоторые гости программ напрямую обращаются с подобными просьбами. Случались на их практике и нападения.

Однажды привели шимпанзе, и я, как и все, захотела сфотографироваться. А она меня тут же схватила и обняла. Я не успела испугаться, больше испугались ее сопровождающие. Потом дошло, что она может в горло вцепиться или укусить. Минут 10 ее уговаривали отпустить меня. Оля Наумова, гримёр

Он быстрее судей видит, было ли на самом деле нарушение, и может посмотреть его из разных точек благодаря камерам. Как это увидят телезрители по всей России, зависит тоже от него. Ильдар Абзалилов – режиссёр спортивных трансляций. Десятки чемпионатов мира, две Универсиады и главное в копилку опыта – Олимпиада 2014 года в Сочи.

Работали на лыжных гонках на Олимпиаде в Сочи. Как раз та самая победа Александра Легкова. Наши лыжники до этого не могли взять ни одну медаль и в последний день взяли все призовые места. ПТС стояла на ушах. Ильдар Абзалилов, режиссёр спортивных трансляций

Вместе с Ильдаром на Олимпиаде работал и Вадим Семёнов. Он, можно сказать, продолжил династию олимпийских операторов. Его дедушка снимал Олимпиаду-80.

Дедушка подарил фотоаппарат, я в детстве ходил фотографировал, он подсказывал мне, как правильно строить кадр. Я стал проситься к нему, поближе к камере. Он ставил стульчик, я стоял рядом и смотрел на хоккей. Я хотел с ним поработать, но стал оператором уже после того, как его не стало. Дедушка был главным оператором. Я не видел себя нигде, кроме как за камерой. Вадим Семёнов

У них не то что каждая минута – каждая секунда на счету. Ещё один невидимый для зрителей, но важный отдел телеканала – отдел выпуска. Они составляют сетку вещания. Делают так, чтобы уместились все. Это к ним бегут телевизионщики, когда хотят попросить лишнюю минуту эфира.

Когда бывают экстренные эфиры, приходится переделывать всю сетку. Круглые сутки девочки сидят и работают. Айгуль Татарникова, руководитель отдела выпуска

Раньше всё расписывали от руки на листочках. Сейчас выручают специальные программы. Супруг Айгуль Трофим Татарников чаще тоже работает за кадром, но вот голос его слышат вся республика.

Я на телевидении, она на радио «Спутник ФМ». И так получается, что круглые сутки мы как будто бы вместе, но как будто бы и нет. Он встает в 4 утра, с 6 уже в эфире. Айгуль Татарникова, руководитель отдела выпуска

А это уже конечная точка. После съемок, редактуры, монтажа, проверок материал поступает в КРА – коммутационно-распределительную аппаратную.

Если объяснять для зрителя, это последняя кнопка. Сюда стекаются все сигналы и откуда выводится основной сигнал в каждый дом. Елена Газизова, инженер КРА

Репортаж, который вы сейчас смотрите, поступает в ваши телевизоры как раз отсюда. Эти ребята и подают сигнал. За каждым проектом стоят десятки людей, которых обычно не видно. Мы не смогли показать и половину тех, кто работает на телеканале. Есть еще водители, осветители, технари, интернет-отдел. Больше времени я потратила не на сам процесс съемок, а на уговоры коллег сняться в этом репортаже. Так уж получилось, что, работая на телевидении, сами они не очень-то стремятся попасть на экраны. Каждому мы задали один простой вопрос: что для них значит телеканал БСТ?

– Это мой второй дом.

– Я скажу – супер! Мы делаем гигантскую работу. Не во всех регионах такой телеканал.

– БСТ – это, одним словом, БСТ!