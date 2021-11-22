Невидимый фронт БСТ: истории закадровых работников

Главный телеканал Башкортостана отмечает свое 20-летие. Юбилей БСТ совпал со Всемирным днем ТВ – профессиональным праздником телеведущих, корреспондентов, режиссеров, операторов и многих других. И если лица с экрана знакомы всем, то вот закадровых работников мало кто знает. О «невидимых» сотрудниках телеканала, без которых невозможен эфир, – в нашем специальном репортаже.
О том, что отца, тележурналиста Айтугана Мингажетдинова, больше нет, сообщили тогда ещё не монтажеру телеканала БСТ, а рядовому российской армии Чингизу Мингажетдинову. Две недели отпуска, а потом вновь на службу. В здание телецентра, где начинал его отец, он попал уже через полгода, почти сразу после демобилизации.
Герои нашего сюжета – люди, которые всегда остаются за кадром. Но Наиль Юльгильдин не так давно начал совмещать две ипостаси – режиссёра и блогера. Чтобы получилось минутное видео, иногда нужны часы работы за кадром.
Но с рождением дочки времени на видео стало меньше. Зато подрастает ещё одна героиня роликов.
Но жизнь распорядилась иначе. До телевизионной жизни Наиль успел поработать и грузчиком, и курьером. Собирался уже ехать на заработки на север, но всё изменил случай: молодой человек увидел профессию режиссера в свое гороскопе, а затем неожиданно познакомился с главным режиссером БСТ Юниром Аминевым.
Эта небольшая комната, где умещаются десятки экранов, что-то вроде наблюдательного пункта. Лина Борисовна работает в Телецентре почти 30 лет. Она, можно сказать, профессиональный телезритель. Перед эфиром программы сначала должна увидеть она. Бывает, это происходит за минуты до выхода. Десятки лет работы накладывают свой отпечаток.
Миллионы часов просмотренного видео выливаются в проблемы со зрением. Почти все сотрудники отдела ОТК носят очки. В конце рабочего дня узнать их можно по красным глазам.
«Мужчины не выдерживают накала», – отмечает Файруза Фатхуллина. Здесь и в правду всегда женская команда. Редакторы, режиссеры, звукачи, ассистенты. Файруза Фатхуллина – редактор передач «Красная кнопка» и «Телецентр». Она разрабатывает темы, ищет гостей, экспертов, пишет сценарии. Это её подсказки в наушнике слышат ведущие. Программы идут в прямом эфире, так что права на ошибку у них нет.
Мы, журналисты редакции новостей, знаем Файрузу как человека с волшебной записной книжкой. Наш личный справочник «Желтые страницы».
Ирину Вениаминовну можно услышать и без микрофона. Это наш самый громогласный сотрудник. А её приветствие с утра бодрит лучше, чем кофе: во времена пионерских лагерей Ирина Вениаминовна была командиром отряда и выработала соответствующий голос, которых сохранился до сих пор. Но с пионерскими лагерями покончено давно. Ещё в прошлом веке из авиационного института Ирина Вениаминовна вышла с дипломом электромеханика. И с техникой до сих пор на ты. Её «здравствуйте» в стенах Телецентра звучит уже тридцать лет.
Всем известную Флюру Мурзину гримировало два поколения Наумовых. Оля и её мама. Время для телевизионных гримёров важно не меньше, чем красота. Иногда за день приходится готовить к эфиру по 60-70 человек. Бывает и такое, что на грим остается несколько минут.
У них всегда есть волшебные средства. Эти девушки могут сбросить вам пару лишних килограмм или даже лет. Некоторые гости программ напрямую обращаются с подобными просьбами. Случались на их практике и нападения.
Он быстрее судей видит, было ли на самом деле нарушение, и может посмотреть его из разных точек благодаря камерам. Как это увидят телезрители по всей России, зависит тоже от него. Ильдар Абзалилов – режиссёр спортивных трансляций. Десятки чемпионатов мира, две Универсиады и главное в копилку опыта – Олимпиада 2014 года в Сочи.
Вместе с Ильдаром на Олимпиаде работал и Вадим Семёнов. Он, можно сказать, продолжил династию олимпийских операторов. Его дедушка снимал Олимпиаду-80.
У них не то что каждая минута – каждая секунда на счету. Ещё один невидимый для зрителей, но важный отдел телеканала – отдел выпуска. Они составляют сетку вещания. Делают так, чтобы уместились все. Это к ним бегут телевизионщики, когда хотят попросить лишнюю минуту эфира.
Раньше всё расписывали от руки на листочках. Сейчас выручают специальные программы. Супруг Айгуль Трофим Татарников чаще тоже работает за кадром, но вот голос его слышат вся республика.
А это уже конечная точка. После съемок, редактуры, монтажа, проверок материал поступает в КРА – коммутационно-распределительную аппаратную.
Репортаж, который вы сейчас смотрите, поступает в ваши телевизоры как раз отсюда. Эти ребята и подают сигнал. За каждым проектом стоят десятки людей, которых обычно не видно. Мы не смогли показать и половину тех, кто работает на телеканале. Есть еще водители, осветители, технари, интернет-отдел. Больше времени я потратила не на сам процесс съемок, а на уговоры коллег сняться в этом репортаже. Так уж получилось, что, работая на телевидении, сами они не очень-то стремятся попасть на экраны. Каждому мы задали один простой вопрос: что для них значит телеканал БСТ?
– Это мой второй дом.
– Я скажу – супер! Мы делаем гигантскую работу. Не во всех регионах такой телеканал.
– БСТ – это, одним словом, БСТ!
– Такое теплое, свое, семья.