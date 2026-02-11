Журналист БСТ Гузель Ситдикова стала лауреатом международного конкурса

В Москве прошла церемония награждения победителей творческого состязания, которое проводится под эгидой Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ. Конференция журналистов «Победили вместе» была посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы. В ней приняли участие представители четырех стран и 30 городов. Жюри выявляло лучшие медийные проекты регионального уровня.