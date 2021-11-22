В небе над Башкирией капитан самолета сообщил о неисправности судна

- В самолете перестала работать стабилизация высоты. В связи с этим пилоты запросили выход из слоя RVSM. Для этого воздушного пространства автопилот и высотомер должны быть работоспособными. В случае выхода из строя, пилот должен связаться с управлением воздушным движением, которое выведет самолет из воздушного пространства РВСМ или примет другое решение. Как правило, пилотам назначают новые эшелоны полета, чтобы самолет продолжил рейс. То есть капитан Boeing действовал по протоколу, – сообщает КП-Кубань со ссылкой на источник в авиационных кругах.