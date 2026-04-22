Глава Башкирии сообщил о старте посевной

В Башкортостане началась посевная кампания. Об этом в социальных сетях сообщил Радий Хабиров. В Миякинском районе уже сеют пшеницу, овес и подсолнечник, в Куюргазинском – овес и ячмень. В Туймазинском, Чишминском и Уфимском начали с пшеницы и овса.

Постепенно подключаются и другие – работы идут уже в 16 районах республики, написал Радий Хабиров. В этом году планируется занять яровыми свыше 2 млн гектаров, еще около 300 тысяч гектаров – под озимые. Продолжают увеличивать площади под масличными – выгодными и перспективными культурами. Семенами хозяйства обеспечены. При этом важно, что больше 80% семян зерновых и подсолнечника – отечественные. Это результат вдумчивой системной работы, которая будет продолжаться и дальше.