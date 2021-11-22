В Башкирии от коронавируса скончался почетный житель Стерлитамака

Уважаемый житель Стерлитамака родился в Башкирии, после окончания пошел работать помощником машиниста бурового станка, затем машиниством Бурибаевского карьера. Окончил Уфимский авиационный университет. После окончания института его направили на работу в стерлитамакский завод «Красный пролетарий».