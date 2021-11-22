В Башкирии от коронавируса скончался почетный житель Стерлитамака

В субботу, 20 ноября, ушел из жизни почетный гражданин города, поэт, общественный деятель, писатель и химик Риф Даминев. Ему был 81 год.
Причиной смерти Рифа Даминева стал COVID-19. Именно он спровоцировал обострение проблем со здоровьем, сообщает газета «Стерлитамакский рабочий», ссылаясь на родных и близких мужчины.
Уважаемый житель Стерлитамака родился в Башкирии, после окончания пошел работать помощником машиниста бурового станка, затем машиниством Бурибаевского карьера. Окончил Уфимский авиационный университет. После окончания института его направили на работу в стерлитамакский завод «Красный пролетарий».
Риф Даминев возглавлял Стерлитамакский химико-технологический техникум с 1971 по 2021 годы.