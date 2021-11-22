Радиостанция «Спутник FM» вошла в тройку лидеров по прослушиванию в Уфе

21 ноября телеканал БСТ отметил свой 20-летний юбилей. Канал входит в крупную телерадиокомпанию «Башкортостан». В состав предприятия также входят каналы «Тамыр», «Курай-ТВ», «Салям» и радиостанции «Юлдаш», «Спутник FM», «Ашкадар».

Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан», рассказал о достижениях телерадиокомпании за последний год, а также сообщил о планах на будущее. Результаты деятельности предприятия он озвучил на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Так, стало известно, что компания входит в число лидеров и по телесмотрению, и по количеству радио-аудитории. Например, радиостанция «Спутник FM» заняла 3 место в Уфе по числу радиослушателей.

А учитывая почти 100%-ное покрытие республики, на лидирующей позиции наряду с радио "Юлдаш". Отдельного внимания заслуживает радио "Ашкадар". В 2019 году нам удалось увеличить территорию вещания. К Уфе добавилось ещё 7 городов и районов республики. Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан»