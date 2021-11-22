Радиостанция «Спутник FM» вошла в тройку лидеров по прослушиванию в Уфе

21 ноября телеканал БСТ отметил свой 20-летний юбилей. Канал входит в крупную телерадиокомпанию «Башкортостан». В состав предприятия также входят каналы «Тамыр», «Курай-ТВ», «Салям» и радиостанции «Юлдаш», «Спутник FM», «Ашкадар».
Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан», рассказал о достижениях телерадиокомпании за последний год, а также сообщил о планах на будущее. Результаты деятельности предприятия он озвучил на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
Так, стало известно, что компания входит в число лидеров и по телесмотрению, и по количеству радио-аудитории. Например, радиостанция «Спутник FM» заняла 3 место в Уфе по числу радиослушателей.
Рустам Зарафутдинов отметил, что благодаря тесному взаимодействию со слушателями, периодическими социальными опросами и улучшению качества контента «Cпутнику FM» удалось с десятого места подняться сразу на третье.