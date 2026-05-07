Радиостанции Башкирии отмечают День Радио

Сегодня в России – День радио. Выбор даты не случаен: именно 7 мая 1895 года в Санкт-Петербурге было представлено беспроводное устройство, способное улавливать электромагнитные волны. Свой профессиональный праздник многие сотрудники СМИ, по традиции, отмечают на рабочем месте. О том, как и чем живёт башкирское радио, – в нашем сюжете.
Перед каждым эфиром – обязательная подготовка, и так уже больше полувека. 60 лет легендарный диктор Наиля Галяутдинова предана своей профессии, а её голос знает уже не одно поколение слушателей. Творческая карьера будущего Заслуженного работника культуры России началась в 16 лет с записи литературной постановки. Тогда студентка театрального отделения Уфимского училища искусств даже не думала, насколько важную роль в её жизни будет играть радио.
На часах 10 утра, а значит, подошёл к концу четырёхчасовой эфир радиосериала «Чак-Чак Норис» на «Спутник ФМ». И заряд позитива на целый день получили тысячи слушателей. Вот уже восемь лет по будням в прямом эфире ведущие обсуждают последние новости, общаются с жителями республики, проводят конкурсы и дарят подарки. Так, в прошлом году получить ценный приз можно было за кабачок. Собранные овощи отправились в центр помощи бездомным.
Юмор – неотъемлемая часть шоу, и во многом именно поэтому его так любят слушатели.
Доброе бодрое утро каждый день начинается и на радио «Юлдаш» с шоу «Те трое». Эфиры выходят на башкирском языке, но слушателей оттого не меньше, в том числе и молодёжи. Ведущий – Айбулат Сисанбаев, человек творческий и разносторонний, поэт и драматург. Возможно, именно поэтому один из его проектов – программа «Андеграунд», посвящённая рок- и рэп-исполнителям.
В прошлом году радио «Юлдаш» отметило своё 25-летие грандиозным концертом. В связи с юбилеем в Уфе также появился новый сквер. Символично, что зеленее столица стала именно в День радио.
История праздника неразрывно связана с именем русского физика Александра Попова. Именно он доказал возможность беспроводной передачи сигнала, продемонстрировав широкой публике прибор, ставший прообразом современного радиоприёмника. С тех пор прошло уже больше 130 лет.
В 2027 году вековой юбилей отметит и башкирское радио. За это время изменилось многое: технологии вещания, манера подачи информации, эфирные темы. Вечными остаются лишь творческий подход и любовь к слушателям.