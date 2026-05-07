Радиостанции Башкирии отмечают День Радио

Сегодня в России – День радио. Выбор даты не случаен: именно 7 мая 1895 года в Санкт-Петербурге было представлено беспроводное устройство, способное улавливать электромагнитные волны. Свой профессиональный праздник многие сотрудники СМИ, по традиции, отмечают на рабочем месте. О том, как и чем живёт башкирское радио, – в нашем сюжете.

Перед каждым эфиром – обязательная подготовка, и так уже больше полувека. 60 лет легендарный диктор Наиля Галяутдинова предана своей профессии, а её голос знает уже не одно поколение слушателей. Творческая карьера будущего Заслуженного работника культуры России началась в 16 лет с записи литературной постановки. Тогда студентка театрального отделения Уфимского училища искусств даже не думала, насколько важную роль в её жизни будет играть радио.

Я с удовольствием иду на работу, где меня ждут, встречают, это очень радует меня. Хожу на работу как на праздник. Наиля Галяутдинова, Народная артистка Республики Башкортостан, Заслуженный работник культуры России

На часах 10 утра, а значит, подошёл к концу четырёхчасовой эфир радиосериала «Чак-Чак Норис» на «Спутник ФМ». И заряд позитива на целый день получили тысячи слушателей. Вот уже восемь лет по будням в прямом эфире ведущие обсуждают последние новости, общаются с жителями республики, проводят конкурсы и дарят подарки. Так, в прошлом году получить ценный приз можно было за кабачок. Собранные овощи отправились в центр помощи бездомным.

Мне приходится выбегать из студии и ехать куда-то на место, для того чтобы либо раздать подарки, либо переодеться в Ленина и нести бревно с горожанами, либо закопать сосиску. Это у нас любимая акция: есть такая традиция, если закопать сосиску в землю на хорошую погоду, то обязательно прекратятся дожди. Трофим Татарников, ведущий радио «Спутник ФМ»

Юмор – неотъемлемая часть шоу, и во многом именно поэтому его так любят слушатели.

Эфир на радио тем и отличается, что мы получаем моментальную отдачу от слушателей: реакция, которая приходит благодаря мессенджерам, или телефонным звонкам, или где-то в комментариях под какими-то постами, допустим, в соцсетях. Это всегда вдохновляет и заставляет тебя чувствовать себя нужным. Трофим Татарников, ведущий радио «Спутник ФМ»

Доброе бодрое утро каждый день начинается и на радио «Юлдаш» с шоу «Те трое». Эфиры выходят на башкирском языке, но слушателей оттого не меньше, в том числе и молодёжи. Ведущий – Айбулат Сисанбаев, человек творческий и разносторонний, поэт и драматург. Возможно, именно поэтому один из его проектов – программа «Андеграунд», посвящённая рок- и рэп-исполнителям.

Башкирский рэп или рок на нашу радиостанцию провести сложно. Это был такой выход, чтобы хотя бы в вечернее время, в формате передачи, дать какие-то отрывки из песен, дать нашей аудитории послушать, в каком направлении сейчас двигается молодёжь и что у них популярно. Айбулат Сисанбаев, поэт, драматург, ведущий радио «Юлдаш»

В прошлом году радио «Юлдаш» отметило своё 25-летие грандиозным концертом. В связи с юбилеем в Уфе также появился новый сквер. Символично, что зеленее столица стала именно в День радио.

История праздника неразрывно связана с именем русского физика Александра Попова. Именно он доказал возможность беспроводной передачи сигнала, продемонстрировав широкой публике прибор, ставший прообразом современного радиоприёмника. С тех пор прошло уже больше 130 лет.