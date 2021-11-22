Жилищный накопительный кооператив: почему это выгодно

В наше время купить квартиру, не имея в наличии достаточной суммы средств, можно несколькими способами: оформить ипотеку в банке, либо же рассрочку у застройщика путем вступления в жилищный накопительный кооператив. Последний выход – оптимальный для тех, кому по тем или иным причинам отказали в ипотеке.

Почему могут отказать

Оформить ипотеку непросто, если человек не имеет официального подтверждения уровня своих доходов. Часто бывает так, что банк отказал в ипотеке даже платежеспособному клиенту, просто из-за того, что нужной справки он предоставить не может.

Причиной также может быть испорченная кредитная история, либо же кредитная загруженность. И банку абсолютно все равно, может ли человек выплачивать одновременно ипотечный кредит и потребительский. Ему сразу понятно, что не может, без лишних вопросов.

В условиях экономического кризиса критерии, выдвигаемые к заемщикам, ужесточились в разы. Могут ли отказать в ипотеке после одобрения? Конечно же, могут! Вы уже начали искать подходящую квартиру, как внезапно получаете отказ. Причина одна – служба безопасности финансовой организации нашла «зацепку» в документах, которая вызывает сомнения в ваших финансовых возможностях.

Можно попытаться исправить ситуацию: запросить меньшую сумму кредита, увеличить первоначальный взнос, обратиться в другой банк или собрать новый пакет документов. Но стоят ли потраченные силы и время того? Однозначно, нет. Бороться за покупку квартиры с перспективой большой переплаты, да еще в ограниченных условиях выбора, - не самая лучшая идея.

Преимущества ЖНК

Вступление в жилищный накопительный кооператив – оптимальный выход для тех, кто желает купить квартиру без лишних хлопот и потери времени. Плюсов масса:

• вам не нужно собирать большой пакет документов – чтобы заключить договор, необходимо иметь лишь паспорт и ИНН;

• не нужно волноваться о чистоте кредитной истории, можно иметь дополнительные кредиты;

• для оформления рассрочки не потребуются поручители или залог;

• клиентам предлагаются прозрачные условия – вы не переплачиваете за страховку и другие виды услуг.

• оформление возможно уже с 16 лет (банки настолько молодым людям зачастую не доверяют).

Дополнительным плюсом выступают открытые возможности по выбору квартиры – вам не нужно согласовывать покупку с банком, можно ориентироваться только на свой вкус и приоритеты.

Почему стоит выбрать «Жилищные Возможности»

Преимуществом сотрудничества будут выгодные условия, предлагаемые членам кооператива. Все достаточно просто: вам необходимо внести разовый членский взнос при оформлении договора и 50% стоимости площади выбранной вами квартиры, а на стоимость остальных квадратных метров можно оформить рассрочку сроком до 5 лет.

ЖНК «Жилищные Возможности» https://znkrf.ru/ — кооператив, который сотрудничает с девелоперской компанией «Унистрой», одним из самых надежных застройщиков в республике Татарстан. Широкий выбор квартир разных по площади и планировке в новых комфортных и стильных жилых комплексах позволит подобрать самый подходящий вариант каждому покупателю!

*Предоставление рассрочки возможно для членов жилищного накопительного кооператива «Жилищные Возможности», деятельность которого осуществляется в рамках Федерального закона от 30.12.2004г. №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о ЖНК «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов РФ. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется уставом ЖНК «Жилищные Возможности». Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Сумма паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение жилого помещения, составляет не менее 50 % от площади жилого помещения.Размер и стоимость квадратных метров фиксируются в день поступления денежных средств на паевой счёт ЖНК. Срок паенакопления не менее 2 лет. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение всех затрат кооператива, связанных с приобретением квартиры.