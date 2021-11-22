В России за сутки выявили более 35 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирус стал причиной смерти еще 1 241 человека. Всего по стране с начала пандемии было зарегистрировано 265 336 таких смертей.

По официальным данным на 22 ноября, по всей стране было зафиксировано 9 366 839 фактов заражения коронавирусной инфекцией. В их число входят также и 35 681 случаев, обнаруженных за последние сутки.