В России за сутки выявили более 35 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирус стал причиной смерти еще 1 241 человека. Всего по стране с начала пандемии было зарегистрировано 265 336 таких смертей.
По официальным данным на 22 ноября, по всей стране было зафиксировано 9 366 839 фактов заражения коронавирусной инфекцией. В их число входят также и 35 681 случаев, обнаруженных за последние сутки.
Выписано по выздоровлению за эти же сутки в России 28 713 пациентов. Всего от болезни излечились за время пандемии 8 053 643 человека из разных уголков страны.