В Башкирии расследуют страшный пожар, в котором погибли отец и сын

Сегодня, 22 ноября, в Стерлитамаке произошёл крупный пожар, в котором погибли отец и сын. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту трагической смерти.

Фото №1 - В Башкирии расследуют страшный пожар, в котором погибли отец и сын

Инцидент произошёл ночью в доме по улице Демократической. В момент возгорания в помещении находились отец и трое детей 14, 12 и 5 лет. Мама была на работе в ночную смену. Известно, что 14-летней девочке и 5-летнему мальчику удалось спасти. Им помог сосед. Бездыханные тела отца семейства и 12-летнего мальчика были найдены в обгоревшем доме.

Семья считается положительной и благополучной. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управлении республики.

пресс-служба МЧС по РБ

Фото: СК РФ по РБ. 

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