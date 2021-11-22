В Башкирии расследуют страшный пожар, в котором погибли отец и сын

Сегодня, 22 ноября, в Стерлитамаке произошёл крупный пожар, в котором погибли отец и сын. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту трагической смерти.

Инцидент произошёл ночью в доме по улице Демократической. В момент возгорания в помещении находились отец и трое детей 14, 12 и 5 лет. Мама была на работе в ночную смену. Известно, что 14-летней девочке и 5-летнему мальчику удалось спасти. Им помог сосед. Бездыханные тела отца семейства и 12-летнего мальчика были найдены в обгоревшем доме.