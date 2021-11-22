Телеканал БСТ разыграл три телевизора в честь своего 20-летия

В этом году главному телеканалу Башкортостана исполняется 20 лет. Вчера, 21 ноября, праздничное событие было отмечено телемарафоном в эфире БСТ, который прошел с 9:00 до 21:00.

В телемарафоне приняли участие бывшие руководители телеканала, известные люди Башкортостана, а также приглашенные гости.

Приятным подарком для тех, кто провел этот воскресный день вместе с любимым телеканалом, стали три телевизора, а также другие памятные призы с символикой БСТ.

Победителями розыгрыша стали:

Нургалиева Альфия Маратовна - 8(917)808-**-** — Уфа;

Тулебаев Рустам Магафурович - 8(927)953-**-** — Инзер;