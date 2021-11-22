Данные пользователей браузера Firefox слили в сеть

На GitHub в открытом доступе появились данные тысячей пользователей. С помощью них злоумышленники без пароля смогут заходить в социальные сети и сервисы, на которых был зарегистрирован пользователь. По одной из версий, данные принадлежат самим пользователям GitHub и выложены в общий доступ по ошибке.