Данные пользователей браузера Firefox слили в сеть

На GitHub в открытом доступе появились данные тысячей пользователей. С помощью них злоумышленники без пароля смогут заходить в социальные сети и сервисы, на которых был зарегистрирован пользователь. По одной из версий, данные принадлежат самим пользователям GitHub и выложены в общий доступ по ошибке.
Пока неизвестно когда портал удалит архив данных. Злоумышленники могут перехватить аккаунты тысячей пользователей Firefox, сменить пароли и завладеть аккаунтами. Известно, что лазейка работает во всех браузерах.