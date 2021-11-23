Apple бесплатно отремонтирует IPhone 12 и 12 Pro

Пользователи IPhone 12 и 12 Pro столкнулись с проблемой поломки разговорных динамиков. Звук на некоторых телефонах не воспроизводился при звонках. Виноватой в неисправностях оказалась компания Apple. IPhone 12 серии, выпущенные с октября 2020 по апрель 2021, имели заводской брак.

Компания запустила программу по бесплатному ремонту таких телефонов. Для этого пользователям нужно обратиться в авторизованный сервисный центр. Программа будет действовать 2 года с момента поступления в продажу устройств.