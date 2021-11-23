В Башкирии зафиксировано снижение смертности от отравления алкоголем

В Башкирии зафиксировано уменьшение числа смертей от отравления алкоголем. Об этом заявил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.
Он отметил, что в рамках республиканской программы «О защите прав потребителей» проводится мониторинг качества товаров, включающий в себя испытания пищевой и алкогольной продукции с выдачей экспертных заключений. Результатом этой работы стало уменьшение количества смертей среди жителей Башкирии от случайного отравления спиртосодержащей продукцией.
Согласно данным на первое ноября, было выдано 784 экспертных заключения, а также проведены исследования 757 образцов спиртосодержащей продукции. Несоответствие требованиям безопасности и качества эксперты выявили в 676 образцах, что составляет 89,3%. За прошлый год было выдано 1 036 заключений, проведено 1 135 испытаний, забраковали 993 (87,5%).
Обеспечением качества товаров, работ и услуг на потребительском рынке на местном уровне занимаются администрации городов и районов. Они также наделены правом на защиту прав потребителей и разработку соответствующих муниципальных программ. Во всех муниципалитетах республики приняли программные документы и определили специалистов, на которых возложены обязанности в этой сфере. За четыре года профильное обучение прошли 172 специалиста.