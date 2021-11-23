В Башкирии зафиксировано снижение смертности от отравления алкоголем

Обеспечением качества товаров, работ и услуг на потребительском рынке на местном уровне занимаются администрации городов и районов. Они также наделены правом на защиту прав потребителей и разработку соответствующих муниципальных программ. Во всех муниципалитетах республики приняли программные документы и определили специалистов, на которых возложены обязанности в этой сфере. За четыре года профильное обучение прошли 172 специалиста.