В Башкирии выросло количество смертельных отравлений наркотиками

Роспотребнадзор Башкирии предоставил статистику по смертельным отравлениям от наркотиков и алкоголя. Стало известно, что от наркотиков в республике стали умирать чаще, а от алкоголя – реже.
Так, с января по май 2021 года от отравления спиртосодержащей жидкостью скончался 141 человек. Показатель смертности составил 3,5 на 100 тысяч населения.
А с января по октябрь 2021 года от отравления наркотическими веществами скончались 106 человек. Представители ведомства отмечают, что за тот же период в 2020 году скончались 92 человека.
Чаще всего от отравления наркотиками и алкоголем умирают в Уфе. За указанный период времени в столице от отравления алкоголем скончались 38 человек, а от отравления наркотическими веществами – 69.