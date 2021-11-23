В Башкирии выросло количество смертельных отравлений наркотиками

Роспотребнадзор Башкирии предоставил статистику по смертельным отравлениям от наркотиков и алкоголя. Стало известно, что от наркотиков в республике стали умирать чаще, а от алкоголя – реже.

Так, с января по май 2021 года от отравления спиртосодержащей жидкостью скончался 141 человек. Показатель смертности составил 3,5 на 100 тысяч населения.

А с января по октябрь 2021 года от отравления наркотическими веществами скончались 106 человек. Представители ведомства отмечают, что за тот же период в 2020 году скончались 92 человека.