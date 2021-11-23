Стала известна предварительная причина пожара в школе в Уфе

Сегодня, 23 ноября, в уфимской школе №126 произошло возгорание. Представители МЧС региона назвали предварительную причину пожара.

Фото №1 - Стала известна предварительная причина пожара в школе в Уфе

Напомним, в десять часов утра всех учеников и сотрудников школы в экстренном порядке эвакуировали из-за информации о возгорании в раздевалке спортзала. Огнём охватило спортивный инвентарь. Из учебного учреждения вывели 354 человека.

Предварительно причиной пожара назвали пиротехнические изделия. У двух учеников 7 класса были найдены петарды.

Предварительная причина пожара — возгорание горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий. Первоначально загоревшимся горючим материалом были лыжные ботинки с утеплителем на полу в помещении с инвентарем в раздевалке для мальчиков при спортивном зале. У двух учеников 7 класса найдены петарды.

пресс-служба МЧС по РБ 

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных и правоохранительных служб. Виновные в пожаре будут привлечены к ответственности в рамках законодательства России.

Фото: МЧС по РБ. 

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