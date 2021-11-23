Стала известна предварительная причина пожара в школе в Уфе

Предварительная причина пожара — возгорание горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий. Первоначально загоревшимся горючим материалом были лыжные ботинки с утеплителем на полу в помещении с инвентарем в раздевалке для мальчиков при спортивном зале. У двух учеников 7 класса найдены петарды.

пресс-служба МЧС по РБ