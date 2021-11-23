Стала известна предварительная причина пожара в школе в Уфе

Сегодня, 23 ноября, в уфимской школе №126 произошло возгорание. Представители МЧС региона назвали предварительную причину пожара.
Напомним, в десять часов утра всех учеников и сотрудников школы в экстренном порядке эвакуировали из-за информации о возгорании в раздевалке спортзала. Огнём охватило спортивный инвентарь. Из учебного учреждения вывели 354 человека.
Предварительно причиной пожара назвали пиротехнические изделия. У двух учеников 7 класса были найдены петарды.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных и правоохранительных служб. Виновные в пожаре будут привлечены к ответственности в рамках законодательства России.
Фото: МЧС по РБ.