«Постоянно горит техника»: жители Башкирии жалуются на проблемы с электричеством

Техника ломается, дома холодно. Жители деревни Осоргино Уфимского района жалуются на многолетнюю проблему с электричеством. Мощности не хватает для населенного пункта, особенно это ощущается зимой. Пару лет назад в Осоргино установили новый трансформатор, а вот подключить его по всем правилам забыли.

Проблема Ахтариевых вовсе не в плохой микроволновке, а в электроэнергии, мощности которой едва хватает. Лампочка горит почти как свеча, новый холодильник ломался уже не раз. При этом за электричество многодетная семья ежемесячно платит более 9 тысяч рублей. И ситуация эта знакома почти каждому жителю Осоргино.

Почти 16 лет назад купили участок. С тех пор проблемы. Постоянно горит техника, два холодильника сгорело. У каждого второго что-нибудь сгорело. Микроволновка, стиралка. Вот на той улице сгорел щиток. Проблема есть везде. Наталья Зайнутдинова, жительница д. Осоргино

Напряжение в электросетях резко возрастает днем, когда многие на работе. Отсюда скачки и поломки техники. Со слов жителей деревни, энергию постоянно отключают. Доходило до того, что без тепла приходилось сидеть по 8 часов. После обращений в различные инстанции в 2018 году произвели реконструкцию электролиний и обновили трансформатор. Только подключить до конца его до сих пор не могут.

Конец провода на въезде висит. Соединить или провода не хватило, или денег не хватило. Насколько я знаю, не оплатили подрядчику за работу, и провода не соединились. И напряжение не изменилось. Ринат Юламанов, житель д. Осоргино

Ситуацию прокомментировали специалисты энергосбытовой компании. Продажа электроэнергии входит в их обязанности. А вот за транспортировку на договорных отношениях отвечают сетевые компании.

Что касается поселка Осоргино, массовых обращений нет. В энергосбытовую компанию поступило два обращения буквально в последние дни. На сегодняшний день запросы направлены в сетевую организацию, мы ждем от них ответную реакцию. Сергей Волков, заместитель директора центрального территориального отделения энергосбытовой компании Башкортостана