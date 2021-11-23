«Постоянно горит техника»: жители Башкирии жалуются на проблемы с электричеством

Техника ломается, дома холодно. Жители деревни Осоргино Уфимского района жалуются на многолетнюю проблему с электричеством. Мощности не хватает для населенного пункта, особенно это ощущается зимой. Пару лет назад в Осоргино установили новый трансформатор, а вот подключить его по всем правилам забыли.
Проблема Ахтариевых вовсе не в плохой микроволновке, а в электроэнергии, мощности которой едва хватает. Лампочка горит почти как свеча, новый холодильник ломался уже не раз. При этом за электричество многодетная семья ежемесячно платит более 9 тысяч рублей. И ситуация эта знакома почти каждому жителю Осоргино.
Напряжение в электросетях резко возрастает днем, когда многие на работе. Отсюда скачки и поломки техники. Со слов жителей деревни, энергию постоянно отключают. Доходило до того, что без тепла приходилось сидеть по 8 часов. После обращений в различные инстанции в 2018 году произвели реконструкцию электролиний и обновили трансформатор. Только подключить до конца его до сих пор не могут.
Ситуацию прокомментировали специалисты энергосбытовой компании. Продажа электроэнергии входит в их обязанности. А вот за транспортировку на договорных отношениях отвечают сетевые компании.
Снижение качества электроэнергии зачастую связывают с быстрым расширением населенных пунктов и, соответственно, увеличением потребления электроэнергии. Однако согреться замерзающим жителям деревни эта информация точно не поможет.