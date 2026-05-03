В Башкирии эксперты рассказали, как должникам решить проблему закредитованности

За последние 10 лет почти 100 тысяч жителей республики подали заявления о банкротстве. Такие данные приводит региональное управление Росреестра. Причина – невозможность справиться с долговыми обязательствами. Зачастую проблема возникает из-за неверного расчета трат и распределения своего бюджета, говорят специалисты. Мы пообщались с экспертами и выяснили, почему должникам не стоит бегать от банка, какие есть инструментарии в решении вопроса и как оградить себя от импульсивных расходов.

Сначала траты были маленькие, потом побольше. В какой-то момент нужна была приличная сумма и на лечение. Эльза вспоминает, что не заметила, как деньги с обеих карт ушли. Пришлось брать потребкредит и обращаться в микрофинансовые организации. Вместе с процентами вырос и долг – до 1 млн рублей. В итоге каждое утра девушка начинала с поиска денег на погашение долгов. И так на протяжении пяти лет в постоянном стрессе.

Некоторые должники выбирают путь банкротства. За последние 10 лет в Башкортостане почти 100 тысяч человек подали заявления на признание себя неплатежеспособными. Данные приводит региональный Росреестр, опираясь на информацию Арбитражного суда. При этом эксперты отмечают: банкротство – сложная процедура, нет гарантий, что долги просто спишут. При этом информация размещается публично, а банковские счета и карты передаются управляющему.

Здесь, конечно, речь в первую очередь про залоговое жилье или вторые квартиры, предметы роскоши. Так что спешить с банкротством точно не стоит. Лучше попытаться найти другие варианты. Эксперты рекомендуют при возникновении трудностей не бегать от банка. Можно сделать реструктуризацию или взять кредитные каникулы. Между тем ЦБ ведет борьбу с закредитованностью населения. Введены ограничения для банков и микрофинансовых организаций на выдачу рискованных кредитов, когда у клиента высокая долговая нагрузка.

Теперь любая покупка в рассрочку на сумму от 50 тысяч рублей также попадает в кредитную историю заемщика. В зоне риска – любители интернет-покупок. Даже появился новый вид зависимости – от маркетплейсов. Психолог Полина Осипова говорит, что среди ее клиентов – люди с такими проблемами. Ежедневные траты онлайн, долги, а далее – банкротство. Покупки же лежат в углу без дела.

К тратам и накоплению нужно подходить обдуманно. Этому обучают жителей региона специалисты Финцентра. Они выезжают в города и проводят семинары и лекции по финансовой грамотности, дают инструменты для борьбы с мошенниками и рассказывают, как копить деньги и не стать заложником кредитов. Все строится на математике.

Специалисты рекомендуют вести список всех трат за месяц и отмечать время их совершения, чтобы понять, в какой момент суток чаще всего идут импульсивные покупки. К слову, в арсенале Финцентра множество образовательных роликов в соцсетях, которые помогут совершенствовать финансовую грамотность.