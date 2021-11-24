Сегодня в Башкирии ожидается ухудшение видимости на дорогах

- водителям воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять правила дорожного движения и требования сотрудников ГИБДД;