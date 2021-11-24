Сегодня в Башкирии ожидается ухудшение видимости на дорогах

Сегодня, 24 ноября, в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в управлении по гидрометеорологии.
Синоптики республики сообщили о выпадении небольшого снега и гололедицы. На отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.
Региональный Госкомитет по ЧС при ухудшении погодных условий рекомендует:
- водителям воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять правила дорожного движения и требования сотрудников ГИБДД;
- пешеходам рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, старайтесь обходить места с наклонной поверхностью, на проезжей части дороги будьте предельно внимательны, не торопитесь, а тем более не бегите.