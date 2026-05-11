Почти 70 пьяных водителей поймали на дорогах Башкирии за сутки

В Башкирии сотрудники ГАИ за прошедшие сутки выявили более 1300 нарушений ПДД в рамках мероприятий «Безопасная дорога».

Среди нарушителей оказались 69 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Четверых из них привлекли к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Кроме того, инспекторы ДПС зафиксировали 39 нарушений правил перевозки детей и 13 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам.