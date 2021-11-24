В Минздраве Башкирии рассказали об опасности варежек для здоровья

С необычным предостережением выступила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова. Она рассказала об опасности варежек и перчаток для здоровья человека.

Фото №1 - В Минздраве Башкирии рассказали об опасности варежек для здоровья

Оказалось, варежки могут быть рассадником бактерий. Особенно в период сезонных заболеваний. На тканях могут скапливаться бактерии и вирусы. Ирина Кононова призвала всегда мыть руки с мылом после снятия перчаток.

Мы не обрабатывает изнутри перчатки и варежки, как и карманы. Менять их каждый день мы тоже не всегда можем себе позволить, поэтому призываю после снятия перчаток и варежек мыть руки с мылом.

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения 

Эксперты отмечают, что в сезон простуд стоит обрабатывать любые предметы, которые используются вне дома: телефон, ключи, кошелек. Не стоит трогать руками лицо и глаза. Особенно в перчатках или варежках.

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