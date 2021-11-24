В Минздраве Башкирии рассказали об опасности варежек для здоровья

Мы не обрабатывает изнутри перчатки и варежки, как и карманы. Менять их каждый день мы тоже не всегда можем себе позволить, поэтому призываю после снятия перчаток и варежек мыть руки с мылом.

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения