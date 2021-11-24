В Минздраве Башкирии рассказали об опасности варежек для здоровья

С необычным предостережением выступила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова. Она рассказала об опасности варежек и перчаток для здоровья человека.
Оказалось, варежки могут быть рассадником бактерий. Особенно в период сезонных заболеваний. На тканях могут скапливаться бактерии и вирусы. Ирина Кононова призвала всегда мыть руки с мылом после снятия перчаток.
Эксперты отмечают, что в сезон простуд стоит обрабатывать любые предметы, которые используются вне дома: телефон, ключи, кошелек. Не стоит трогать руками лицо и глаза. Особенно в перчатках или варежках.