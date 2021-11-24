В Башкирии семьям погибших в ДТП медикам выплатят по миллиону рублей

В Башкирии семьям медиков, которые погибли в аварии, выплатят денежную поддержку. Стало известно, что потерявшие близких получат по одному миллиону рублей.
Напомним, авария произошла в Уфимском районе 18 августа. В ДТП погибли 26-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой помощи. Гострудинспекция установила, что мужчина уснул за рулём и допустил столкновение с припаркованным большегрузом. Сотрудники иглинской больницы работали несколько суток подряд без выходных.
Трагический случай произошёл во время работы, поэтому он был признан страховым. Также инспекторы выявили нарушения в организации труда. Руководство больницы обязали устранить нарушения под угрозой штрафа в размере 80 тысяч рублей.