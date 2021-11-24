В Windows из-за уязвимости все пользователи смогут стать администраторами

Во всех сборках Windows нашли уязвимость. Из-за ошибки любой пользователь может получить полные права доступа. В интернете уже опубликован гайд, в котором подробно описан способ получения административного контроля над своим устройством.

Уязвимость получила кодовое название CVE-2021-41379. Ее обнаружил программист Абдельхамид Насери. Ранее в обновлении разработчики операционной системы уже исправили ошибку, которая помогала взломать установщик Windows.