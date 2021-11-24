В Уфе открыли подземный переход около Монумента Дружбы

В Уфе на одном из самых оживленных участков дороги открыли новый подземный переход. Речь о тоннеле в районе Монумента Дружбы. Благодаря его вводу в эксплуатацию с сегодняшнего дня там же отключили один из светофоров, что, по мнению чиновников, должно частично разгрузить улицу от пробок в часы пик.

Этот переход уже который год был головной болью как для водителей, так и для самих пешеходов. Первые вынужденно создавали пробку перед светофором, вторые едва успевали перебегать широкий участок улицы за 30 секунд или ждали почти 4 минуты очередной зеленый сигнал.

Обезопасить и разгрузить движение на участке теперь поможет новый подземный пешеходный переход протяженностью 110 метров. Сегодня при участии членов правительства и столичных властей состоялось его открытие. В тоннеле размещены камеры видеонаблюдения и специальные светильники с датчиками движения, которые загораются ярче при приближении человека. Для колясочников организовали отдельный подъем.

Особенностью данного пешеходного перехода является то, что у него не два входа и выхода, как это бывает обычно, а три, т.е. пешеходы могут перемещаться не только между двумя остановками, но и напрямую попасть на новую уфимскую набережную.

Со стороны набережной также оборудовали смотровую площадку со стеклянным ограждением, что должно стать еще одним местом для приятных прогулок. Строительство перехода вопреки изначальным планам затянулось на два года. Много времени ушло на выкуп земельных участков и торговых объектов у собственников. Кроме того, в процессе раскопок были найдены древние артефакты, которые привлекли к этому месту внимание археологов.

После обработки археологами мы получили разрешение продолжить работы. еще была сложность – высокий уровень грунтовых вод. Константин Паппе, начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Район Монумента Дружбы – один из самых загруженных транспортных узлов, находящихся на стыке двух выездов из столицы. После открытия подземного перехода светофор на участке отключили. Впрочем, для полной разгрузки необходима новая развязка. Ее проектированием займутся уже в следующем году.

По Пугачева будет расширение полос. Плюс здесь будет застройка жилыми домами, поэтому планируем сделать развязку, которая позволит разгрузить транспортный поток. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан