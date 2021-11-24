В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества

Пенсионный фонд России предупреждает о новой схеме мошенничества. В частности, гражданам может прийти письмо с информацией «о возврате страховых накоплений».
Из-за якобы возникших технических сложностей нет возможности произвести выплату в автоматическом режиме, поэтому людям предлагается самостоятельно нажать на кнопку «оформить возврат». В ПФР предупреждают: это e-mail рассылка от мошенников.
Если вы все-таки нажали на вкладку, вас попросят сообщить реквизиты банковской карты. Не указывайте свои данные на неизвестных сайтах. В противном случае вы можете стать жертвой мошенников.