В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества

Пенсионный фонд России предупреждает о новой схеме мошенничества. В частности, гражданам может прийти письмо с информацией «о возврате страховых накоплений».

Из-за якобы возникших технических сложностей нет возможности произвести выплату в автоматическом режиме, поэтому людям предлагается самостоятельно нажать на кнопку «оформить возврат». В ПФР предупреждают: это e-mail рассылка от мошенников.