Пожилые жители Башкирии получают знания по программе «Башкирское долголетие»

Секреты агротехнологий и основы компьютерной грамотности. В Бирске пожилые граждане по проекту «Башкирское долголетие» получают новые знания по разным направлениям. Занятия проходят по программе Народного университета третьего возраста. Причем все бесплатно. С каждым потоком количество «серебряных студентов» становится больше.

Защита своих насаждений от болезней и вредителей в огороде – тема, волнующая многих хозяек. Слушательницы старательно вносят в свои тетради каждое слово лектора. Тем более что советы дает кандидат биологических наук. Тяга к новым знаниям вновь заставила студенток старшего возраста сесть за парты.

Это очень интересно. Нам дают новые материалы. Знания получаем. Сегодня вот тема заболевания лука. Что-то мы знаем, что-то не знаем. Ну и потом живое общение – это намного интереснее, чем дома читать в интернете.

Елена Ахметьянова, жительница г. Бирска

Но если в садово-огородных науках у пожилых студентов уже есть свой богатый опыт, то в работе с компьютером многие из них на вы. Большинству еще предстоит разобраться, как создавать новые файлы, работать в различных программах и интернете. А вот Фирдауса Нуртдинова можно уже назвать продвинутым пользователем. Мужчина говорит, главное – идти в ногу со временем.

Фото №1 - Пожилые жители Башкирии получают знания по программе «Башкирское долголетие»

Вначале хочу узнавать новости, а потом уже набраться грамотности по экономике. Телевидение и интернет – одно и то же, но интернет выдает раньше, чем телевидение.

Фирдаус Нуртдинов, житель  г. Бирска

Новые знания и навыки возрастные студенты получают не только сидя за партой. Танцевальные занятия здесь не принято пропускать. В группах занимаются по полтора десятка человек.

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Одно из самых популярных направлений обучения – танцы. Азы хореографии народов Башкортостана здесь постигают на групповых занятиях. В основном на уроки ходят дамы. Сегодня тема занятия – башкирский народный танец. Специфичные движения кистями рук и дробь ногами – еще и отличная физкультура, говорят начинающие танцоры. А кто-то уже подумывает о том, чтобы начать выступать на сцене.

Мне 71 год. У меня новая жизнь начинается, у меня свободного времени много. Мне с маленьких лет нравилось танцевать.

Алсиня Гарифуллина, жительница г. Бирска

Мы изучили башкирский, татарский, чувашский, марийский танцы. Вот мы вторую неделю занимаемся, пятое занятие. У нас очень хороший руководитель Наталья.

Людмила Шангина, жительница г. Бирска

Всего в этом году в Бирске обучение проходят 110 студентов старшего возраста по 7 направлениям. Среди популярных – уроки по изучению языков: башкирского, английского и французского. А также курсы кройки и шитья и парикмахерское дело.

Пенсионерам очень нравится участвовать в народном университете, это своего рода кружок по интересам. Они общаются друг с другом, с преподавателем, учатся, делятся опытом. Для пенсионеров это обучение бесплатное. Оплачиваются курсы за счет республиканского бюджета.

Ольга Гордеева, замдиректора филиала республиканского центра соцподдержки населения по г. Бирску и Бирскому району

За 10 лет работы Народного университета третьего возраста в Бирске обучение прошли более 2,5 тысяч человек. Многие записываются сразу на несколько дисциплин. А кто-то ежегодно подает заявку, чтобы осваивать новые направления.

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