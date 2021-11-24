Пожилые жители Башкирии получают знания по программе «Башкирское долголетие»

Секреты агротехнологий и основы компьютерной грамотности. В Бирске пожилые граждане по проекту «Башкирское долголетие» получают новые знания по разным направлениям. Занятия проходят по программе Народного университета третьего возраста. Причем все бесплатно. С каждым потоком количество «серебряных студентов» становится больше.
Защита своих насаждений от болезней и вредителей в огороде – тема, волнующая многих хозяек. Слушательницы старательно вносят в свои тетради каждое слово лектора. Тем более что советы дает кандидат биологических наук. Тяга к новым знаниям вновь заставила студенток старшего возраста сесть за парты.
Но если в садово-огородных науках у пожилых студентов уже есть свой богатый опыт, то в работе с компьютером многие из них на вы. Большинству еще предстоит разобраться, как создавать новые файлы, работать в различных программах и интернете. А вот Фирдауса Нуртдинова можно уже назвать продвинутым пользователем. Мужчина говорит, главное – идти в ногу со временем.
Новые знания и навыки возрастные студенты получают не только сидя за партой. Танцевальные занятия здесь не принято пропускать. В группах занимаются по полтора десятка человек.
Одно из самых популярных направлений обучения – танцы. Азы хореографии народов Башкортостана здесь постигают на групповых занятиях. В основном на уроки ходят дамы. Сегодня тема занятия – башкирский народный танец. Специфичные движения кистями рук и дробь ногами – еще и отличная физкультура, говорят начинающие танцоры. А кто-то уже подумывает о том, чтобы начать выступать на сцене.
Всего в этом году в Бирске обучение проходят 110 студентов старшего возраста по 7 направлениям. Среди популярных – уроки по изучению языков: башкирского, английского и французского. А также курсы кройки и шитья и парикмахерское дело.
За 10 лет работы Народного университета третьего возраста в Бирске обучение прошли более 2,5 тысяч человек. Многие записываются сразу на несколько дисциплин. А кто-то ежегодно подает заявку, чтобы осваивать новые направления.