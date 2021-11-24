Пожилые жители Башкирии получают знания по программе «Башкирское долголетие»

Пенсионерам очень нравится участвовать в народном университете, это своего рода кружок по интересам. Они общаются друг с другом, с преподавателем, учатся, делятся опытом. Для пенсионеров это обучение бесплатное. Оплачиваются курсы за счет республиканского бюджета.

Ольга Гордеева, замдиректора филиала республиканского центра соцподдержки населения по г. Бирску и Бирскому району