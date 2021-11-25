В России срок действия сертификата для переболевших коронавирусом могут продлить

Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой продлить сроки действия сертификатов для переболевших коронавирусом.
Президент отметил, что срок действия сертификата можно продлить с шести месяцев для одного года. При этом вакцинацию пройти всё равно нужно. Если же человек уже вакцинирован, через шесть месяцев рекомендуют пройти ревакцинацию. К слову, сам Владимир Путин ревакцинацию уже прошёл.
Накануне, 24 ноября, была зарегистрирована вакцина для подростков от 12 до 17 лет. Пока о сроках вакцинации детей ничего неизвестно.