В Уфе «дом смерти» планируют достроить и облагородить

Накануне, 24 ноября, прошло четвертое заседание Горсовета. Депутаты приняли решение о проведении общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории в нескольких районах Уфы.

Фото №1 - В Уфе «дом смерти» планируют достроить и облагородить

Так, проект планировки коснётся квартала, ограниченного улицами Цюрупы, Достоевского, Пархоменко и Кирова. Именно там расположен недостроенный «дом смерти», который получил печальную известность после череды смертей внутри помещения. По неофициальным данным, в доме погибли не менее 11 человек.

10-этажный дом планируется достроить, а прилегающую к нему территорию благоустроить. Рядом реконструируют детский сад, увеличив вместимость с 270 до 340 человек.

Объект незавершённого строительства – 10-этажный жилой дом – проектом предлагается завершить, благоустроить прилегающую территорию, разместить нормативные по ширине проезды, необходимые площадки благоустройства. Во встроено-пристроенных помещениях объекта проектом предлагается размещение спортивных и гимнастических залов. Общественные обсуждения пройдут с 25 ноября 2021 года по 1 февраля 2022 года. Информационные материалы будут представлены в администрации Кировского района.

пресс-служба Городского совета 
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