В Уфе «дом смерти» планируют достроить и облагородить

Накануне, 24 ноября, прошло четвертое заседание Горсовета. Депутаты приняли решение о проведении общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории в нескольких районах Уфы.

Так, проект планировки коснётся квартала, ограниченного улицами Цюрупы, Достоевского, Пархоменко и Кирова. Именно там расположен недостроенный «дом смерти», который получил печальную известность после череды смертей внутри помещения. По неофициальным данным, в доме погибли не менее 11 человек.

10-этажный дом планируется достроить, а прилегающую к нему территорию благоустроить. Рядом реконструируют детский сад, увеличив вместимость с 270 до 340 человек.