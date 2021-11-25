Жительница Башкирии примет участие в Конкурсе красоты «Мисс Офис — 2021»

27 ноября в Москве состоится XII Международный конкурс красоты «Мисс Офис — 2021». В мероприятии принимают участие представительницы работающей молодёжи.

Фото №1 - Жительница Башкирии примет участие в Конкурсе красоты «Мисс Офис — 2021»

Республику Башкортостан в конкурсе представит 25-летняя Гузель Вильданова. Всего в финал прошли 30 девушек из разных стран: Италия, Беларусь, Германия, Латвия, Чехия, Казахстан, ОАЭ, Вьетнам, Грузия, Португалия, Испания и регионы России.

Гузель Вильданова – первая вице-Мисс Республика-2021. Девушка родом из Учалинского района. Она успешно окончила УГНТУ и является ведущей моделью агентства «MissBash Models».

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