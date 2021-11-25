Жительница Башкирии примет участие в Конкурсе красоты «Мисс Офис — 2021»

27 ноября в Москве состоится XII Международный конкурс красоты «Мисс Офис — 2021». В мероприятии принимают участие представительницы работающей молодёжи.

Республику Башкортостан в конкурсе представит 25-летняя Гузель Вильданова. Всего в финал прошли 30 девушек из разных стран: Италия, Беларусь, Германия, Латвия, Чехия, Казахстан, ОАЭ, Вьетнам, Грузия, Португалия, Испания и регионы России.