В Уфе не будут продавать предприятие, на котором трудятся инвалиды по зрению

Напомним, что пару недель назад Всероссийское общество слепых было намерено продать здание бывшего завода «Электролуч» за 80 миллионов рублей, так как оно находится в аварийном состоянии. Но после многочисленных публикаций и сюжетов журналистов программы «Честно говоря» ВСО свое мнение поменяло. По этому поводу также высказался адвокат Булат Сафин, который и написал жалобы во всевозможные инстанции в поддержку инвалидов.