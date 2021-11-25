В Уфе новогодние елки проверят на вредителей

К Новому году елки республики обследуют на наличие вредителей.  Насекомые, которые съедают и уничтожают хвойные деревья – большой еловый, малый еловый и сосновый усачи. Основными поставщиками деревьев в Уфу являются Белорецкий, Зилаирский и Учалинский районы.

Импортируемый товар проходит исследование в научно-методической ветеринарной лаборатории, причем как в районных филиалах, так и в Уфе. Если в образцах елей не найдены вредители, то на продукцию получают сертификат о разрешении на продажу.

Нематоды – это вредитель хвойных пород деревьев, переносчиками являются черный сосновый усач и малый черный усач. В кратчайшие сроки начинается пожелтение деревьев.

Руслан Кашапов, заведующий отделом Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории г. Уфы

Основная опасность в том, что на территории республики и страны могут быть занесены опасные вредители. Мы осуществляем постоянный контроль.

Альберт Хисамутдинов, пресс-секретарь Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории г. Уфы

В регулярном порядке сотрудники Россельхознадзора проводят рейды, в ходе которых находят тех, кто перевозит хвойные деревья без сертификатов. Их штрафуют. Частным лицам – 500 рублей, юридическим – 1000.

Если судить по посту заявлениям, то уже в конце октября начале ноября начинается массовая заготовка хвойных пород. Именно в это время мы стараемся выезжать, чтобы контролировать вывоз и завоз этой продукции.

Татьяна Минина, государственный инспектор управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан 
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