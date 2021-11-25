В Уфе новогодние елки проверят на вредителей

К Новому году елки республики обследуют на наличие
вредителей. Насекомые, которые съедают и
уничтожают хвойные деревья – большой еловый, малый еловый и сосновый усачи.
Основными поставщиками деревьев в Уфу являются Белорецкий, Зилаирский и
Учалинский районы.
Импортируемый товар проходит исследование в научно-методической
ветеринарной лаборатории, причем как в районных филиалах, так и в Уфе. Если в
образцах елей не найдены вредители, то на продукцию получают сертификат о
разрешении на продажу.
Нематоды
– это вредитель хвойных пород деревьев, переносчиками являются черный сосновый
усач и малый черный усач. В кратчайшие сроки начинается пожелтение деревьев.Руслан Кашапов, заведующий отделом Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории г. Уфы
Основная
опасность в том, что на территории республики и страны могут быть занесены
опасные вредители. Мы осуществляем постоянный контроль.Альберт Хисамутдинов, пресс-секретарь Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории г. Уфы
В регулярном порядке сотрудники Россельхознадзора проводят
рейды, в ходе которых находят тех, кто перевозит хвойные деревья без
сертификатов. Их штрафуют. Частным лицам – 500 рублей, юридическим – 1000.
Если
судить по посту заявлениям, то уже в конце октября начале ноября начинается
массовая заготовка хвойных пород. Именно в это время мы стараемся выезжать,
чтобы контролировать вывоз и завоз этой продукции.Татьяна Минина, государственный инспектор управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан