В Уфе новогодние елки проверят на вредителей

К Новому году елки республики обследуют на наличие вредителей. Насекомые, которые съедают и уничтожают хвойные деревья – большой еловый, малый еловый и сосновый усачи. Основными поставщиками деревьев в Уфу являются Белорецкий, Зилаирский и Учалинский районы.

Импортируемый товар проходит исследование в научно-методической ветеринарной лаборатории, причем как в районных филиалах, так и в Уфе. Если в образцах елей не найдены вредители, то на продукцию получают сертификат о разрешении на продажу.

Нематоды – это вредитель хвойных пород деревьев, переносчиками являются черный сосновый усач и малый черный усач. В кратчайшие сроки начинается пожелтение деревьев. Руслан Кашапов, заведующий отделом Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории г. Уфы

Основная опасность в том, что на территории республики и страны могут быть занесены опасные вредители. Мы осуществляем постоянный контроль. Альберт Хисамутдинов, пресс-секретарь Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории г. Уфы

В регулярном порядке сотрудники Россельхознадзора проводят рейды, в ходе которых находят тех, кто перевозит хвойные деревья без сертификатов. Их штрафуют. Частным лицам – 500 рублей, юридическим – 1000.