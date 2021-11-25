В ветеринарии Башкирии прокомментировали введение карантина в одном из районов

В Баймакском районе ввели карантин из-за угрозы заболевания крупного рогатого скота. В селе 1-е Туркменево обнаружили коров с признаками заразного узелкового дерматита.

Ветеринары выявили 17 личных подсобных хозяйств с зараженными и переболевшими животными и 2 крестьянско-фермерских хозяйства. 200 коров с нодулярным дерматитом планируют ликвидировать, сообщили в администрации муниципалитета. Владельцы животных смогут получить компенсацию. Вокруг населенного пункта выставлены карантинные посты. В ближайшее время весь скот в радиусе 15 км планируют привить вакциной.

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Наши специалисты выехали на место для уточнения диагноза, отобрали пробы и направили их в лабораторию. Сейчас вводятся ограничительные мероприятия, чтобы, если подозрения подтвердятся, не допустить дальнейшего распространения среди животных республики. С территории нельзя вывозить живой скот и продукцию животноводства.

Линар Зиганшин, начальник отдела Управления ветеринарии Республики Башкортостан
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