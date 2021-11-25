В ветеринарии Башкирии прокомментировали введение карантина в одном из районов

Наши специалисты выехали на место для уточнения диагноза, отобрали пробы и направили их в лабораторию. Сейчас вводятся ограничительные мероприятия, чтобы, если подозрения подтвердятся, не допустить дальнейшего распространения среди животных республики. С территории нельзя вывозить живой скот и продукцию животноводства.

Линар Зиганшин, начальник отдела Управления ветеринарии Республики Башкортостан