В ветеринарии Башкирии прокомментировали введение карантина в одном из районов

В Баймакском районе ввели карантин из-за угрозы заболевания крупного рогатого скота. В селе 1-е Туркменево обнаружили коров с признаками заразного узелкового дерматита.
Ветеринары выявили 17 личных подсобных хозяйств с зараженными и переболевшими животными и 2 крестьянско-фермерских хозяйства. 200 коров с нодулярным дерматитом планируют ликвидировать, сообщили в администрации муниципалитета. Владельцы животных смогут получить компенсацию. Вокруг населенного пункта выставлены карантинные посты. В ближайшее время весь скот в радиусе 15 км планируют привить вакциной.