С 2022 года по Пушкинской карте можно посмотреть кино

«Пушкинская карта» - проект для развития культурной жизни молодежи. С помощью нее подростки с 14 до 22 лет могли посещать культурные учреждения за счет государства. Для этого каждому из них начислили по 3 тысячи рублей.

Владимир Путин на собрании поддержал инициативу о билетах в кино, которые также можно оформить за счет государства. Правда, попасть можно будет только на отечественные фильмы.