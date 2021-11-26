В Хайбуллинском районе открылись два коворкинг-центра

Сразу два коворкинг-центра открылись в Хайбуллинском районе. Это творческое пространство, где любой желающий сможет найти себе временное или даже постоянное место работы. Отличие от офиса в том, что резиденты арендуют помещение, при этом они независимы друг от друга.

Так, центр «Балта» объединил на своей площадке ремесленников-столяров, плотников, мастеров народных промыслов. Автор проекта восстановил пустующее здание райцентра.