В Хайбуллинском районе открылись два коворкинг-центра

Сразу два коворкинг-центра открылись в Хайбуллинском районе. Это творческое пространство, где любой желающий сможет найти себе временное или даже постоянное место работы. Отличие от офиса в том, что резиденты арендуют помещение, при этом они независимы друг от друга.
Так, центр «Балта» объединил на своей площадке ремесленников-столяров, плотников, мастеров народных промыслов. Автор проекта восстановил пустующее здание райцентра.
Коворкинг-центр «Адель» был построен с нуля. По сути, это большой современный дом быта. Там созданы десятки рабочих мест для тех, кто оказывает услуги по ремонту бытовой техники, обуви, пошиву одежды. Помещения арендуют также парикмахеры и мастера ногтевого сервиса. В центре предусмотрели и площадки для проведения мастер-классов.