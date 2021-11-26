В Уфе прошла премьера документального фильма «Путешествие в ледниковый период»

В Уфе прошла премьера документального фильма о людях с ограниченными возможностями здоровья. Кинокартина «Путешествие в ледниковый период» повествует о тех, кто всю жизнь хотел посетить Аскинскую пещеру, но им казалось это невозможным из-за состояния здоровья. Но у героев фильма получилось осуществить свои мечты.