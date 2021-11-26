В Уфе прошла премьера документального фильма «Путешествие в ледниковый период»

В Уфе прошла премьера документального фильма о людях с ограниченными возможностями здоровья. Кинокартина «Путешествие в ледниковый период» повествует о тех, кто всю жизнь хотел посетить Аскинскую пещеру, но им казалось это невозможным из-за состояния здоровья. Но у героев фильма получилось осуществить свои мечты.

В съемках приняли участие подопечные домов-интернатов из города Октябрьского и Архангельского района. Среди героев – инвалид-колясочник Надежда Щелчкова, которая стала первой, кто посетил Аскинскую пещеру.

Когда мы от площадки поднимались в пещеру с МЧС, это было что-то. А спуск – отдельная история. Там как перекати-поле: и на коляске, и на руках.

Надежда Щелчкова, герой фильма «Путешествие в ледниковый период»

Фильм был снят при поддержке уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, на средства гранта Ростуризма, Министерства семьи, труда и созащиты населения республики. Автором кинокартины стала журналист телеканала БСТ Гузель Хамитова.

Этот филь, наверное, больше для людей здоровых. Чтобы нам было понятно, каким миром живут они. Вообще в республике маршрутов для инвалидов, тем более для инвалидов-колясочников нет.

Гузель Хамитова, автор документального фильма «Путешествие в ледниковый период»
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