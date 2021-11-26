Жители Уфы смогут принять участие в съёмках комедии «Ёлки»

Жителей Уфы вновь приглашают принять участие в съёмках комедии «Ёлки». Во многих городах России состоится народная съёмка под названием «Наряжаем ёлку всей страной».
Съёмки фильма пройдут 28 ноября на площади у «Конгресс-холла Торатау». На площадке будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Для участия в съёмках необходим QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Количество мест ограничено — желающие могут подать заявку по электронной почте: [email protected] После проверки данных организаторы ответным письмом пришлют приглашение и сообщат дополнительную информацию.
Такие же съёмки уже прошли в Москве, Перми, Красноярске, Тюмени и Саранске. А новая часть новогодней комедии выйдет в прокат 16 декабря.