Жители Уфы смогут принять участие в съёмках комедии «Ёлки»

Съёмки фильма пройдут 28 ноября на площади у «Конгресс-холла Торатау». На площадке будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Для участия в съёмках необходим QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Количество мест ограничено — желающие могут подать заявку по электронной почте: [email protected] После проверки данных организаторы ответным письмом пришлют приглашение и сообщат дополнительную информацию.