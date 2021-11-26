В Уфе обучают основам ведения бизнеса

Сегодня в городе завершился очередной курс, организованный Центром занятости населения и фондом развития и поддержки малого предпринимательства.

Подобные мероприятия проводятся в Уфе ежеквартально. Курсы длятся две недели. Слушателей тестируют на выявление склонностей к предпринимательской деятельности, бесплатно учат, как с нуля начать и вести свое дело, продвигать бизнес и привлекать инвестиции.