В Уфе обучают основам ведения бизнеса

Сегодня в городе завершился очередной курс, организованный Центром занятости населения и фондом развития и поддержки малого предпринимательства.
Подобные мероприятия проводятся в Уфе ежеквартально. Курсы длятся две недели. Слушателей тестируют на выявление склонностей к предпринимательской деятельности, бесплатно учат, как с нуля начать и вести свое дело, продвигать бизнес и привлекать инвестиции.
Специалисты помогают курсантам грамотно составлять бизнес-план и защищать его. В этот раз знания получили 45 человек. Им вручили сертификаты.