В Уфе прошёл форум «Туризм. Бизнес. Будущее»

Туризм как точка экономического роста Башкортостана. На неделе в Уфе обсуждали вопросы развития отрасли с участием экспертов, а также депутатов Государственной Думы на федеральном форуме «Туризм. Бизнес. Будущее». Участники встречи высоко оценивают потенциал для привлечения в республику путешественников не только со всей страны, но и ещё большего числа гостей из-за рубежа. Они говорили о необходимости активного развития автомобильного туризма с целью, чтобы Башкортостан стал первым в России субъектом, который сможет реализовать поручение главы государства и масштабировать опыт на всю страну.

В полутора часах езды от Уфы расположен крупнейший в России источник питьевой воды «Красный ключ». Популярную среди гостей достопримечательность увидели и депутаты Госдумы в рамках федерального форума. О данной локации, как и о пещере Шульган-Таш, горе Иремель, геопарках «Янган-Тау» и «Торатау», знают многие. И важно продолжать продвигать эти места за пределами региона.

И таких фактов в Башкортостане большое множество, они связаны с культурной частью, национальной частью, с промышленной частью, современностями со всеми возможными. И, на мой взгляд, моя задача – это всё-таки увидеть эти вещи сторонним взглядом и подсказать. Сангаджи Тарбаев, председатель комитета Государственной Думы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры

Именно для этой цели в республику прибыли представители партии «Новые люди», а конкретно руководители профильных комитетов Госдумы Сангаджи Тарбаев и Александр Дёмин. На встрече с главой фракции Алексеем Нечаевым Радий Хабиров подчеркнул: туризм – одно из важных направлений экономического развития.

Сейчас мы активно работаем над развитием туристической инфраструктуры. Это транспортная доступность локаций, современный придорожный сервис, комфортные отели, широкий спектр услуг для наших гостей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике действует программа развития придорожного сервиса. Это и предоставление земли без торгов, и помощь при создании инфраструктуры. Туризм – это не только гости, но и новые рабочие места, проекты, увеличение числа предпринимателей, уверен Алексей Нечаев.

И кроме туризма, мы должны шире смотреть. Любой регион – это и местные промыслы, это современные технологические ремёсла, и надо их поддерживать, так как это разнообразие и примеры технологического промысла рождают сильную страну и развитие. Алексей Нечаев, депутат Государственной Думы России, председатель партии «Новые люди»

Почти два миллиона человек в 2025 году посетили Башкортостан. По этому показателю регион в лидерах в Приволжье. Объем платных услуг в сфере туризма – 24 млрд рублей.

Главная сейчас задача – это продвижение туристического потенциала, ну и, конечно, работа над сервисом, потому что клиенты в лице туристов становятся очень требовательными с каждым разом, надо планку постоянно повышать. Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостана

Туроператоры и вовсе говорят о необходимости громко заявлять о себе. При этом не гнаться за количеством приезжающих гостей, а работать над качеством услуг.

Потому что один довольный турист приведет ещё 50 человек. Но нет вот этого коннекта, который бы наш потенциал транслировал за пределами республики, его достаточно, именно этот фактор нужно усиливать. Лейсан Сулейманова, туроператор

Власти поэтапно решают проблемы с инфраструктурой и кадровым голодом. В прошлом году запустили специализированную Академию туризма и гостеприимства.

Благодаря мерам поддержки мы смогли запустить наш глэмпинг, мы реализовали этот проект. Построили веревочный парк, мы запустили подогреваемый бассейн. Рустем Зайнагутдинов, учредитель загородного комплекса /Нуримановский район/

Построили в дополнение к глэмпингам еще 18 домов, что позволяет принимать до 100 человек одномоментно. Стоит большой веревочный парк на 24 трассы – это грант от Республики Башкортостан. Елена Классен-Морилова, руководитель базы отдыха /Бирский район/

У Башкортостана появится еще больше возможностей, если в республике усилят развитие автомобильного туризма, считают федеральные эксперты.

То направление, которое может стать пилотным и открыть перспектив развития. Разнообразие разных природных ландшафтов, интересная этнокультурная составляющая, то есть такое разнообразие, и это уникальная возможность и особенность для того, чтобы развивать уникальный туристический продукт. Александр Дёмин, председатель комитета Государственной Думы России по малому и среднему предпринимательству

Поэтому на встрече предложили создать глобального туристического оператора. Организация поможет решать проблемы, которые есть в отрасли, и привлекать ещё больше туристов. Поднимались и вопросы внедрения искусственного интеллекта.

Через некоторое время всё изменится, у каждого будет свой агент, который будет бронировать места, отвечать за путешествия. Южноуральская тропа – это самая цифровизованная тропа России, и мы будем её подключать к ИИ. Раис Габитов, создатель проекта большой Южноуральской тропы