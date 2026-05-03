В Уфе прошёл форум «Туризм. Бизнес. Будущее»

Туризм как точка экономического роста Башкортостана. На неделе в Уфе обсуждали вопросы развития отрасли с участием экспертов, а также депутатов Государственной Думы на федеральном форуме «Туризм. Бизнес. Будущее». Участники встречи высоко оценивают потенциал для привлечения в республику путешественников не только со всей страны, но и ещё большего числа гостей из-за рубежа. Они говорили о необходимости активного развития автомобильного туризма с целью, чтобы Башкортостан стал первым в России субъектом, который сможет реализовать поручение главы государства и масштабировать опыт на всю страну.
В полутора часах езды от Уфы расположен крупнейший в России источник питьевой воды «Красный ключ». Популярную среди гостей достопримечательность увидели и депутаты Госдумы в рамках федерального форума. О данной локации, как и о пещере Шульган-Таш, горе Иремель, геопарках «Янган-Тау» и «Торатау», знают многие. И важно продолжать продвигать эти места за пределами региона.
Именно для этой цели в республику прибыли представители партии «Новые люди», а конкретно руководители профильных комитетов Госдумы Сангаджи Тарбаев и Александр Дёмин. На встрече с главой фракции Алексеем Нечаевым Радий Хабиров подчеркнул: туризм – одно из важных направлений экономического развития.
В республике действует программа развития придорожного сервиса. Это и предоставление земли без торгов, и помощь при создании инфраструктуры. Туризм – это не только гости, но и новые рабочие места, проекты, увеличение числа предпринимателей, уверен Алексей Нечаев.
Почти два миллиона человек в 2025 году посетили Башкортостан. По этому показателю регион в лидерах в Приволжье. Объем платных услуг в сфере туризма – 24 млрд рублей.
Туроператоры и вовсе говорят о необходимости громко заявлять о себе. При этом не гнаться за количеством приезжающих гостей, а работать над качеством услуг.
Власти поэтапно решают проблемы с инфраструктурой и кадровым голодом. В прошлом году запустили специализированную Академию туризма и гостеприимства.
У Башкортостана появится еще больше возможностей, если в республике усилят развитие автомобильного туризма, считают федеральные эксперты.
Поэтому на встрече предложили создать глобального туристического оператора. Организация поможет решать проблемы, которые есть в отрасли, и привлекать ещё больше туристов. Поднимались и вопросы внедрения искусственного интеллекта.
В регионе более 700 различных маршрутов. Не только обычные и горные, но и речные. Призывают развивать и сплавной туризм. Диалог между бизнесом и властью, особенно в условиях современных экономических вызовов, необходим. Ведь отдыхать дома куда приятней и безопасней, чем за рубежом. Главное, чтобы стоимость туров была доступной для большинства.