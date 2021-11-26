Глава Башкирии наградил почётным званием начальницу отдела ЗАГСа Сибая

64-летняя Сакина Шайхисламова с 1992 по 2010 год проработала начальником отдела ЗАГСа. А свою профессиональную карьеру она начала в качестве воспитателя и учителя.

При поддержке Кабинета министров РБ, администрации города Сибай и непосредственном участии заведующей отделом ЗАГС в 1992-1994 годах было построено по индивидуальному проекту здание Дворца бракосочетаний.

Сакина Шайхисламова не только ответственно выполняла свою работу, но и трепетно относилась к созданию комфортной атмосферы в коллективе и на торжественных мероприятиях. Она самостоятельно сочиняла сценарии свадеб на разных языках, собирала обряды и свадебный фольклор, глубоко изучала культуру башкир. Сакина Шайхисламова на протяжении 15 лет возглавляла Женсовет города Сибай, помогала семьям, женщинам, детям, организовывала благотворительные мероприятия, защищала права нуждающихся.