В больнице Уфы погиб парашютист, который пострадал в авиакатастрофе

10 октября в Татарстане под Мензелинском произошла крупная авиакатастрофа. Легкомоторный самолёт с парашютистами на борту потерпел крушение.
В самолёте находился 21 человек, 16 из которых погибли. Среди пострадавших были парашютисты из Башкирии. Павел Музыченко и Динар Давлетгареев погибли сразу от полученных травм. Дмитрий Дербышев и Вадим Фахрутдинов были экстренно доставлены в больницу.
Вадим Фахрутдинов долгое время лежал в реанимации в Набережных Челнах. Вскоре его перевели на лечение в Уфу. Как сообщают близкие парашютиста, несколько дней назад он почувствовал ухудшение состояние. Вадиму стало трудно дышать, была проведена серьёзная операция.
После вмешательства хирургов парашютист пошёл на поправку, однако сегодня, 26 ноября, у Вадима резко упало давление. Спасти его уже не смогли – Вадим Фахрутдинов ушёл из жизни рано утром через полтора месяца после страшной трагедии. У него осталось двое детей.