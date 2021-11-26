В больнице Уфы погиб парашютист, который пострадал в авиакатастрофе

10 октября в Татарстане под Мензелинском произошла крупная авиакатастрофа. Легкомоторный самолёт с парашютистами на борту потерпел крушение.

В самолёте находился 21 человек, 16 из которых погибли. Среди пострадавших были парашютисты из Башкирии. Павел Музыченко и Динар Давлетгареев погибли сразу от полученных травм. Дмитрий Дербышев и Вадим Фахрутдинов были экстренно доставлены в больницу.

Вадим Фахрутдинов долгое время лежал в реанимации в Набережных Челнах. Вскоре его перевели на лечение в Уфу. Как сообщают близкие парашютиста, несколько дней назад он почувствовал ухудшение состояние. Вадиму стало трудно дышать, была проведена серьёзная операция.