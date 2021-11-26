Новый штамм коронавируса опасен даже для привитых и переболевших

Новый штамм коронавируса выявили в Китае. Уже зарегистрировали несколько случаев заболевания в Китае. Специалисты говорили, что болезнь может мутировать и создавать новые штаммы.
Власти Великобритании уже отменили ближайшие рейсы из 6 стран Африки. Все путешественники, которые недавно прибыли из карантинной зоны должны отсидеть двухнедельную самоизоляцию.
Особенность нового штамма – сочетание всех предыдущих версий болезни. Теперь коронавирус снова опасен даже для тех, кто недавно привился и переболел коронавирусом.