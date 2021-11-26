В Уфе активисты проверили доступность нового подземного перехода для инвалидов

Спуск к Набережной с остановки «Монумент Дружбы» по силам не всем. Речь идет о мамах с колясками и людях с ограниченными возможностями здоровья. Активисты проекта «Единая страна – доступная среда» сегодня проверили работу нового подземного перехода. Точнее условия, созданные для людей инвалидов.
Просторно, чисто и светло. По новому подземному переходу Зайнуллины проходят впервые. Молодые родители решили от Монумента Дружбы выйти к Набережной. Прогулка с коляской без трудностей не обошлась.
Если мамы покрепче еще смогут спустить самостоятельно детскую коляску, то прогулка по набережной для людей, прикованных к инвалидному креслу, может здесь же и закончиться. Отсутствие пандуса на спуске от остановки в первую очередь бросилось сегодня и в глаза проверяющим.
А еще нет никаких маршрутизаторов, указателей и тактильных дорожек для незрячих внутри перехода, говорит Ирек Зарипов. Он вместе с активистами проекта «Единая страна – доступная среда» и представителями общественных организаций сегодня проинспектировал новый объект.
Такие перепады создают дополнительные препятствия для людей, передвигающихся в инвалидной коляске.
Все должно быть по ГОСТу и своду правил, говорит эксперт. Поэтому теперь задача активистов, – добиться устранения всех выявленных недочётов.
Сам проект прошел государственную экспертизу и соответствует нормативам, отметили в мэрии. Для определения фактического уклона пандусов внутри перехода будет выполнена исполнительная съемка. Что касается табличек и маршрутизаторов на объекте, их обещают установить до 3 декабря.