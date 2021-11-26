В Уфе активисты проверили доступность нового подземного перехода для инвалидов

Спуск к Набережной с остановки «Монумент Дружбы» по силам не всем. Речь идет о мамах с колясками и людях с ограниченными возможностями здоровья. Активисты проекта «Единая страна – доступная среда» сегодня проверили работу нового подземного перехода. Точнее условия, созданные для людей инвалидов.

Просторно, чисто и светло. По новому подземному переходу Зайнуллины проходят впервые. Молодые родители решили от Монумента Дружбы выйти к Набережной. Прогулка с коляской без трудностей не обошлась.

Хорошо, что муж со мной. Он мне помог спустить коляску. А если бы я была одна, как бы я это сделала? Тут лестница достаточно высокая, а спустится на коляске – ни пандуса, ничего нет. Лилия Зайнуллина, жительница г. Уфы

Если мамы покрепче еще смогут спустить самостоятельно детскую коляску, то прогулка по набережной для людей, прикованных к инвалидному креслу, может здесь же и закончиться. Отсутствие пандуса на спуске от остановки в первую очередь бросилось сегодня и в глаза проверяющим.

Мы вышли на Набережную и не можем спустится на саму набережную. Несколько десятков тут ступеней, больше ста, наверное, я даже не считал, ширина метров сто, наверное. И как спуститься, как подняться? Элементарно даже поручни отсутствуют, каждые 4 метра должны быть поручни, их здесь нет. Ирек Зарипов, заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

А еще нет никаких маршрутизаторов, указателей и тактильных дорожек для незрячих внутри перехода, говорит Ирек Зарипов. Он вместе с активистами проекта «Единая страна – доступная среда» и представителями общественных организаций сегодня проинспектировал новый объект.

Такие перепады создают дополнительные препятствия для людей, передвигающихся в инвалидной коляске.

Когда это будет кочка, когда человек на кресле-коляске передвигается, значит, в этот момент ему придется приложить большее усилие, если он не приложит, значит, он может покатиться назад. Максим Кожухов, эксперт Всероссийского общества инвалидов в области создания доступной среды

Все должно быть по ГОСТу и своду правил, говорит эксперт. Поэтому теперь задача активистов, – добиться устранения всех выявленных недочётов.

Выход с подземного пешеходного перехода на набережную реки Белой для маломобильных граждан возможен по тротуару от остановки «Монумент Дружбы», пандусы в подземном пешеходном переходе выполнены в соответствии с проектом, а вот пандусы в районе видовой площадки не предусмотрены. Талгат Зайнуллин, начальник информационно-аналитического управления – пресс-службы администрации г. Уфы