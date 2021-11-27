Правительство рассмотрело законопроект об обязательной проверке QR-кодов

В России ежедневно погибает до 1200 человек. В странах, где вакцинировано более двух третей населения, этот показатель в четыре раза ниже. Подавляющее большинство стран ввели ограничения и QR-коды. Считаю, что мы тоже должны пойти по этому пути.

Валентин Павлов, Заместитель председателя комитета по здравоохранению, ректор БГМУ