Правительство рассмотрело законопроект об обязательной проверке QR-кодов

Правительство Башкортостана поддержало идею ввести обязательную проверку QR-кодов. «За» внесение изменений в законопроект проголосовали 76 депутатов, а «против» 12. Правда, были и те, кто воздержались, их насчитали 11.

Фото №1 - Правительство рассмотрело законопроект об обязательной проверке QR-кодов

Внесение изменений предложил заместитель председателя комитета по здравоохранению, ректор БГМУ Валентин Павлов. По его мнению, единственное верной решение – введение тотальных проверок QR-кодов в общественных местах.

В России ежедневно погибает до 1200 человек. В странах, где вакцинировано более двух третей населения, этот показатель в четыре раза ниже. Подавляющее большинство стран ввели ограничения и QR-коды. Считаю, что мы тоже должны пойти по этому пути.

Валентин Павлов, Заместитель председателя комитета по здравоохранению, ректор БГМУ

Однако, не все депутаты поддерживают меру. Некоторые высказались о том, что гораздо надежнее уделить большее внимание качественной медицинской помощи, чем массовой проверке.

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