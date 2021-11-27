Правительство рассмотрело законопроект об обязательной проверке QR-кодов

Правительство Башкортостана поддержало идею ввести обязательную проверку QR-кодов. «За» внесение изменений в законопроект проголосовали 76 депутатов, а «против» 12. Правда, были и те, кто воздержались, их насчитали 11.
Внесение изменений предложил заместитель председателя комитета по здравоохранению, ректор БГМУ Валентин Павлов. По его мнению, единственное верной решение – введение тотальных проверок QR-кодов в общественных местах.
Однако, не все депутаты поддерживают меру. Некоторые высказались о том, что гораздо надежнее уделить большее внимание качественной медицинской помощи, чем массовой проверке.