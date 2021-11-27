«Стоим полтора часа»: жители нового ЖК под Уфой пожаловались на отсутствие автобусов

На остановку через кладбище. Под Уфой жители нового жилищного комплекса «Молодежный» жалуются на нерегулярное транспортное сообщение. В ожидании автобуса людям приходится выходить через погост к трассе, где нет ни освещения, ни остановки.

Чтобы попасть на остановку, людям приходится идти мимо кладбища. А затем они вынуждены ждать автобуса прямо на трассе, где нет ни знаков, ни пешеходного перехода, ни освещения в темное время суток. По маршруту ездит транспорт только частного перевозчика, у которого нет стабильного расписания. Ждать приходится больше часа.

Мы выходим из маршрутки, стоим полтора часа, оглядываемся, чтобы перебежать дорогу. Когда темно, освещения практически нет, когда грязь, холод, ветер, мы стоим на открытом пространстве, на трассе. Зульфия Лебедева, жительница ЖК «Молодежный»

То, что выделили «Газель», она редко ходит. С интервалом в два часа. Все туда не поместятся. Ольга Дмитриева, жительница ЖК «Молодежный»

Жилой комплекс «Молодежный» расположен в Уфимском районе, на участке между Затоном и Дёмой, и граничит с «Миловским парком». Территория продолжает застраиваться, к открытию готовится и школа. Месяц назад рядом с ней установили остановочный павильон. Правда, частник к нему не подъезжает.

На работу люди не могут уехать. Некоторые работают в выходные, вообще не могут уехать. Зинаида Крайнова, жительница ЖК «Молодежный»

Так совпало, что в день приезда съемочной группы «Башавтотранс» запустил новый автобус по маршруту от Затона до Миловского парка. Он заезжает в ЖК «Молодежный». На остановке даже появилось его расписание. Впрочем, люди такой график называют крайне неудобным.

Я всю жизнь работают медсестрой, с трудом доезжаю до своей работы. Я опаздываю, меня могут уволить, а у меня ипотека за эту квартиру. Пожалуйста, поймите, пустите уже автобусы, которые будут через 15 минут или хотя бы полчаса ездить. Нурия Зинатуллина, жительница ЖК «Молодежный»

У меня ребенок занимается спортом. Получается, что на этом автобусе ему придется выезжать за два часа. Что он будет делать целый час? Альфия Ерохина, жительница ЖК «Молодежный»

Как пояснили в «Башавтотрансе», запустить новый маршрут долгое время не позволяли отсутствие подвижного состава и нехватка водителей. Сейчас на рейс поставили пока один автобус, который, в основном, служит для доставки людей к пересадочным пунктам. Ну а чтобы не платить дважды, пассажиры могут воспользоваться услугой «Счастливый час».

Пока на сегодня интервал полтора часа, но в дальнейшем планируется сокращение. Выведем на линию второй автобус, там интервал будет скорректирован. Александр Алексеев, начальник отдела эксплуатации автобусного парка УПАТП №3 ГУП «Башавтотранс»