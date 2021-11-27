«Стоим полтора часа»: жители нового ЖК под Уфой пожаловались на отсутствие автобусов

На остановку через кладбище. Под Уфой жители нового жилищного комплекса «Молодежный» жалуются на нерегулярное транспортное сообщение. В ожидании автобуса людям приходится выходить через погост к трассе, где нет ни освещения, ни остановки.
Чтобы попасть на остановку, людям приходится идти мимо кладбища. А затем они вынуждены ждать автобуса прямо на трассе, где нет ни знаков, ни пешеходного перехода, ни освещения в темное время суток. По маршруту ездит транспорт только частного перевозчика, у которого нет стабильного расписания. Ждать приходится больше часа.
Жилой комплекс «Молодежный» расположен в Уфимском районе, на участке между Затоном и Дёмой, и граничит с «Миловским парком». Территория продолжает застраиваться, к открытию готовится и школа. Месяц назад рядом с ней установили остановочный павильон. Правда, частник к нему не подъезжает.
Так совпало, что в день приезда съемочной группы «Башавтотранс» запустил новый автобус по маршруту от Затона до Миловского парка. Он заезжает в ЖК «Молодежный». На остановке даже появилось его расписание. Впрочем, люди такой график называют крайне неудобным.
Как пояснили в «Башавтотрансе», запустить новый маршрут долгое время не позволяли отсутствие подвижного состава и нехватка водителей. Сейчас на рейс поставили пока один автобус, который, в основном, служит для доставки людей к пересадочным пунктам. Ну а чтобы не платить дважды, пассажиры могут воспользоваться услугой «Счастливый час».
По словам жителей, расписание нового рейса получил частный перевозчик. И уже были случаи, когда буквально перед приездом государственного автобуса маршрутка перехватывала всех пассажиров. А ведь в этой ситуации логичнее было бы выстроить совместный график. Тогда бы и время ожидания транспорта для пассажиров сократилось.